خانی آرانی: انسجام ملت خواری دشمن را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس خانی آرانی شامگاه پنج‌شنبه در یادواره ۱۶۷ شهید والامقام بندر کیاشهر، نخستین سالگرد شهید گمنام این شهر و آئین گرامیداشت امام جمعه فقید و ابو الشهدا حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلیان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: تکریم شهیدان، پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و استمرار فرهنگ ایثار است.

وی با اشاره به شرایط دشوار آغاز جنگ تحمیلی افزود: دشمن در شروع جنگ با دست باز و تجهیزات کامل وارد میدان شد، اما سپاه پاسداران با کمترین امکانات ایستادگی کرد.

فرمانده دوران دفاع مقدس با یادآوری آن دوران گفت: امام خمینی (ره) از بی‌پاسخ ماندن حملات دشمن رنج می‌برد؛ تا جایی که مردم می‌گفتند موشک جواب موشک.

سرتیپ دوم خانی آرانی ادامه داد: ملت ایران با وحدت و ایستادگی خود نشان داد هیچ قدرتی قادر نیست اراده آنان را درهم بشکند. انسجام مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ای بود که جای خالی تجهیزات را پر کرد و دشمن را به عقب‌نشینی وادار نمود.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: در این نبرد، رزمندگان در روزهای چهارم و پنجم همچنان با تجهیزات قدیمی می‌جنگیدند، اما پیش از آنکه همه توان و امکانات کشور وارد عمل شود، دشمن مجبور به عقب‌نشینی شد.

فرمانده دوران دفاع مقدس با انتقاد از جریان غرب‌زدگی اظهار کرد: مقام معظم رهبری محور و معیار ما هستند و با انسجام ملی می‌توانیم دشمن را خوار کنیم.

وی همچنین با گرامیداشت مقام حضرت ام‌البنین (س)، این بانوی بزرگ را «مادر ادب، وفاداری و صبر» توصیف کرد و گفت: حضرت ام‌البنین (س) با تقدیم فرزندان خود در راه ولایت، الگویی جاودان برای مادران شهیدپرور ایران اسلامی است.

سرتیپ دوم خانی آرانی با اشاره به نقش مادران شهدا افزود: مادران شهدا ستون‌های استوار خانواده و الگوهای بی‌بدیل اجتماعی بوده‌اند. صبر، ایمان و تربیت فرزندان ایثارگر از سوی آنان، پیوندی معنوی میان عاشورا و دفاع مقدس رقم زده است.