یادواره شهدای گمنام در آبدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، مراسم گرامیداشت ۲ شهید گمنام در شهر آبدان با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و جمعی از فعالان فرهنگی برگزار شد.

امام جمعه آبدان ظهر پنجشنبه در این مراسم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت دشمن با همه توان نظامی و تبلیغاتی وارد میدان شد اما با هوشیاری رهبر معظم انقلاب، رشادت نیروهای مسلح و صبر خانواده‌های شهدا پاسخی قاطع دریافت کرد.

حجت‌الاسلام امین زارعی امنیت امروز کشور را مرهون خون شهدا، فداکاری ایثارگران و استقامت مادران و همسران شهدا دانست و تاکید کرد: ادامه مسیر شهدا وظیفه‌ای همگانی است.

در پایان مراسم، الوندی مداح اهل بیت در سوگ حضرت ام‌البنین و شهدای گرانقدر به مرثیه‌خوانی پرداخت.