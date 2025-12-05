  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۲

محورهای نشست شورای سیاسی گروههای سنی عراق در دفتر الحلبوسی

نشست شورای سیاسی ملی عراق متشکل از گروههای سیاسی سنی این کشور در بغداد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، نشست شورای سیاسی ملی عراق متشکل از گروههای سیاسی سنی این کشور در بغداد برگزار شد.

در این نشست، تحولات سیاسی و تعهدات مرحله آتی بررسی و بر اهمیت تسریع در تایید نتایج انتخابات و آغاز فعالیت ششمین دوره از پارلمان عراق تاکید شد.

این نشست در دفتر محمد الحلبوسی رئیس حزب تقدم با حضور سران احزاب و ائتلاف‌های متشکل برگزار شد و حاضران شماری از پرونده‌های سیاسی مهم را بررسی کردند.

حاضران ضمن توافق بر سر رویکرد شورا برای مدیریت حکومت عراق طی مرحله آتی، اعلام کردند که بر سر گفتگوها با فراکسیون‌های سیاسی در سطح ملی برای تعیین تکلیف تعهدات قانونی و تشکیل دولت و تدوین برنامه واقع گرایانه مشترک برای پاسخ به آرمان‌های شهروندان توافق کردند.

کد خبر 6678315

