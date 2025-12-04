پیام ترامپ خطاب به رئیس جمهور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، بخش اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیهای اعلام کرد که عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور این کشور امروز پنجشنبه با کاردار سفارت آمریکا در بغداد دیدار کرد.
در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا و راههای تقویت همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف در کنار آخرین تحولات منطقه و جهان رایزنی شد.
رشید به پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به وی در ماه نوامبر اشاره کرد. در این پیام ترامپ از رئیس جمهور عراق خواسته به حمایتهایش برای تضمین آینده بهتر برای شهروندان ۲ کشور و جهان ادامه دهد.
ترامپ در این پیام بدون اشاره به جنگ افروزی هایش در سراسر جهان مدعی شد که قصد دارد به قرنها درگیری در خاورمیانه پایان دهد! وی ابراز امیدواری کرد که جامعه بینالملل بتواند بر مناقشات دیرینه گذشته غلبه کند تا جان انسانها را در هر منطقه و در هر قارهای نجات دهد.
رشید نیز تاکید کرد که اعتقاد دارد تمام درگیریها از طریق گفتگو به جای خشونت قابل حل و فصل هستند و باید حل شوند.
نظر شما