به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از اجرای مجموعه‌ای از محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور طی امروز جمعه ۱۴ آذر خبر داد و تأکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اعمال می‌شود.

آزادراه تهران، شمال و محور چالوس

وی با اشاره به اعمال محدودیت در مسیرهای منتهی به چالوس اظهار کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر جمعه ۱۴ آذرماه محدودیت تردد برای خودروهایی که مقصد آنها چالوس است در آزادراه تهران، شمال آغاز خواهد شد.

به گفته وی، از ساعت ۱۳:۰۰ نیز مسیر ابتدای پل زنگوله (انتهای شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود.

سرهنگ شیرانی ادامه داد: از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد و این وضعیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه می‌یابد. پس از پایان طرح، محور پل زنگوله – مرزن‌آباد دوباره دوطرفه می‌شود.

وی افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر محدودیت‌ها وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: تردد ساکنان محلی در مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است؛ اما خودروهایی که قصد سفر به چالوس دارند، در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، از زمان اعلام‌شده اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

محور هراز

سرهنگ شیرانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تردد تریلرها همچنان در محور هراز ممنوع است.

وی افزود: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روز جمعه (۱۴ آذر) ممنوع خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به احتمال افزایش بار ترافیکی گفت: در صورت سنگینی ترافیک و به صلاحدید پلیس راه، محور پلور تا پلیس راه لاریجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به شکل مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

محور فشم

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور در ادامه اظهار کرد: در روز جمعه ۱۴ آذر، محور فشم از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یک‌طرفه می‌شود.