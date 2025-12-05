  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اعلام شد

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اعلام شد

کرج- سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز گفت: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال روان بوده اما آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده بهشت سکینه با ترافیک سنگین مواجه است.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان در صبح جمعه ۱۴ آذر، گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی و مسیرهای اصلی استان از نظر شرایط جوی کاملاً پایدار هستند و هیچ‌گونه مداخله جوی گزارش نشده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی نیز اظهار داشت: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال روان است و مشکلی برای عبور و مرور وجود ندارد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، به‌ویژه در محدوده بهشت سکینه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

باقرجوان افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز نیز بار ترافیکی عادی و روانی دارند و هیچ انسداد یا محدودیت خاصی گزارش نشده است.

او در پایان با توصیه به رانندگان گفت: مسافران پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، سفر ایمنی را تجربه کنند.

