آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اعلام شد

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان در صبح جمعه ۱۴ آذر، گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی و مسیرهای اصلی استان از نظر شرایط جوی کاملاً پایدار هستند و هیچ‌گونه مداخله جوی گزارش نشده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی نیز اظهار داشت: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال روان است و مشکلی برای عبور و مرور وجود ندارد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، به‌ویژه در محدوده بهشت سکینه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

باقرجوان افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز نیز بار ترافیکی عادی و روانی دارند و هیچ انسداد یا محدودیت خاصی گزارش نشده است.

او در پایان با توصیه به رانندگان گفت: مسافران پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، سفر ایمنی را تجربه کنند.