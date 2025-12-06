مروری بر فیلم «های کپی» و یک بازگشت نوستالژیک

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر از چهارشنبه ۱۲ آذر ۲ فیلم سینمایی «های کپی» ساخته علی اکبر ثقفی و «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی اکران خود را در سینماها آغاز کرده‌اند، ۲ فیلم کمدی که در همین ۳ روز نخست اکران نیز توانسته‌اند خود را به رده‌های بالای جدول فروش برسانند.

فیلم سینمایی کمدی «های‌کپی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی با حضور سه نسل از بازیگران سینمای ایران، یکی از متفاوت‌ترین بازگشت‌های سال‌های اخیر را رقم زده است؛ چراکه مرتضی عقیلی پس از ۴۵ سال دوری از سینما، دوباره جلوی دوربین ایستاده و در این فیلم همزمان ۲ نقش متفاوت را ایفا می‌کند.

مرتضی عقیلی که فعالیت بازیگری را از سال ۱۳۴۱ در تئاتر آغاز کرد یکی از بازیگران پرکار پیش از انقلاب بود. آخرین فیلم او در ایران «پنجمین سوار سرنوشت» به کارگردانی سعید مطلبی بود که در سال ۱۳۵۹ ساخته شد. پس از بازی در این فیلم، مرتضی عقیلی دیگر نتوانست به کار در سینما ادامه دهد و به آمریکا مهاجرت کرد. وی پس از سال‌ها دوری از ایران مجدد به کشور بازگشت و سال ۱۴۰۱ با نمایش «فلزات چکش‌خوار» به کارگردانی آرش سنجابی و تهیه‌کنندگی پرویز پرستویی در تالار حافظ روی صحنه رفت. این بازیگر اکنون با فیلم «های کپی» روی پرده سینماها قرار دارد.

این بازیگر پیش‌تر در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره دوری از ایران و رویای حضور روی صحنه گفته بود: «در غربت تمام وجودم و سلول‌های من به فکر ایران بود. من در آن سال‌های غربت مدام به این فکر می‌کردم که وقتی به ایران بازگردم چه فیلمی را بسازم و چه تئاتری را روی صحنه ببرم و برای این امر فیلمنامه و نمایشنامه نوشته بودم. من هیچ وقت نتوانستم خود را با خارج از کشور تطبیق دهم و به همین خاطر زبان انگلیسی را خیلی خوب یاد نگرفتم زیرا به بچه‌های خود می‌گفتم که در خانه فقط باید به زبان فارسی صحبت کنیم. ما طی سال‌های گذشته و زندگی در غربت، همچنان فرهنگ ایرانی خود را حفظ کرده‌ایم، خوشبختانه این غربت ۴۰ ساله نتوانست خصلت‌های من را تغییر دهد زیرا همیشه چشمم به ایران بود و در رویای خودم می‌دیدم که باز هم به ایران بازمی‌گردم و روی صحنه تئاتر می‌روم و یا مقابل دوربین به ایفای نقش می‌پردازم.»

مهسا کامیابی، مجید ذهبی، حبیب سیف‌الهی، شیرزاد ملک‌آرایی، یوسف صیادی، آرش نوذری، کاظم نوربخش، احمدرضا اسعدی، ژاکلین آواره، سیدرضا علوی، کورش کبیری، مسعود حسینی، فرهاد پارسیان دیگر بازیگران این فیلم هستند.

علی اکبر ثقفی تهیه کننده و کارگردان «های کپی» پیش‌تر کارگردانی فیلم «هلن» و تهیه‌کنندگی آثاری چون «وحشی»، «کوچه ژاپنی ها»، «روسی»، «مردی که اسب شد»، «همه چیز برای فروش»، «مرگ کسب و کار من است» و … را برعهده داشته است.

عوامل فیلم «های کپی» که سرمایه‌گذاری آن را علی‌اکبر ثقفی و مجید ذهبی بر عهده داشته‌اند، عبارتند از نویسندگان: علی‌اکبر ثقفی و علی اصغری، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل‌بیگی، تدوین: کاوه ایمانی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: علی نوابی، منشی صحنه: مهدخت اصغریان، مجری طرح و مدیر تولید: کورش کبیری، مدیر تدارکات: عباس خدیری، مدیر صدابرداری: فرزان معاونیان، آهنگساز: محمد احمدی‌نبی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، طراح صحنه: شراره سروش، طراح لباس: فاطمه صفری‌زاده، طراح چهره: محسن دارسنج، عکاس: سجاد رسولی، پخش از موسسه «راه عرفان».