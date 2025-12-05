سردار فدا: صبر مادران شهدا کمتر از شهادت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه و هم‌زمان با روز تکریم مقام مادران و همسران شهدا، سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج)، به همراه حجت‌الاسلام رحمت‌الله صادقی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان، با جمعی از مادران شهدا دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار، مادر شهیدان «ادیبی» که همسر و مادر هفت شهید است همچنین مادر شهید حاج علی قوچانی، مادر شهید سید ابوالقاسم طباطبایی و مادر شهید جنگ ۱۲ روزه، امیرحسین بهرامی، حضور داشتند و با بیان خاطراتی از فرزندانشان، جلوه‌هایی از ایمان، ایثار و روحیه بلند آنان را مرور کردند.

سردار مجتبی فدا با تمجید از مقام والای مادران شهدا اظهار کرد: صبری که مادران شهدا از خود نشان داده‌اند، نعمتی الهی و مایه سربلندی آنان در دنیا و آخرت است و بی‌تردید اجر این صبر کمتر از مقام شهادت نیست.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) نقش مادران را در تربیت نسل مؤمن و جهادگر تعیین‌کننده دانست و افزود: شهیدانی که امروز هر یک به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ستاره‌ای درخشان در آسمان هدایت‌اند، ثمره مجاهدت، ایمان و رنج‌های مادرانی هستند که با اخلاص، فرزندانی بزرگ و بلندهمت پرورش دادند.

در پایان این دیدار، هدیه‌ای که به سفارش سپهبد شهید حاج حسین سلامی و برای خانواده‌های معظم شهدا آماده شده و پیش از شهادت وی به استان ارسال شده بود، به مادران شهدا اهدا شد.