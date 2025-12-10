مادران شهدا در بشاگرد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی معنوی که به منظور تکریم جایگاه مادران برگزار شد، از مادرانی که در دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، با تربیت فرزندانی مؤمن و انقلابی نقشی کلیدی در شکل‌دهی به فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کردند، تجلیل شد.

یکی از بخش‌های ویژه این مراسم، تقدیر از مادران نمونه‌ای بود که در دهه شصت با وجود سختی‌ها و محدودیت‌های آن دوران، چهار فرزند یا بیشتر را تربیت کرده و تحویل جامعه داده‌اند. این مادران به عنوان الگوهای صبر، مقاومت و فرزندآوری مورد ستایش قرار گرفتند.

جمشید خرمی فرماندار بشاگرد در این مراسم با اشاره به نقش بی‌بدیل مادران در تربیت نسل‌های مؤمن و انقلابی اظهار کرد: ایران اسلامی امروز امنیت، اقتدار و پیشرفت خود را مدیون فداکاری مادرانی است که با تاسی از مکتب حضرت زهرا (س)، فرزندانی غیور و شهادت‌طلب تربیت کردند و امروز نیز در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، چراغ راه جامعه هستند.

وی افزود: تجلیل از این مادران، وظیفه‌ای کوچک در برابر اقیانوس بی‌کران فداکاری آنان است و ما باید همواره قدردان تلاش‌های بی‌وقفه این اسوه‌های صبر و ایثار باشیم.