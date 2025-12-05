توسعه زیرساخت ها در محور ترانزیتی بندرعباس-سیرجان در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد محمدی روز جمعه در جریان بازدید میدانی از مجتمعهای خدماتی رفاهی فعال و پروژههای در حال ساخت در جاده ترانزیتی بندرعباس - سیرجان که با حضور رئیس اداره راهداری و حملونقل شهرستان حاجیآباد انجام شد، اظهار کرد: در حال حاضر هفت مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی در جاده بندرعباس- سیرجان به بهرهبرداری رسیده و پنج مجتمع دیگر نیز در دست ساخت است.
محمدی امکانات این مجتمعها را شامل نمازخانه و سرویس بهداشتی مجزا، مجموعه فروشگاهی، اغذیه فروشی، جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی و خدمات فنی خودرو عنوان کرد.
این مسئول تصریح کرد: با تکمیل این طرحها، خدماترسانی به مسافران و رانندگان در این مسیر مهم، به شکلی مطلوبتر انجام خواهد شد و کیفیت سفرهای جادهای بهبود قابلتوجهی خواهد یافت.
وی بر ضرورت جمعآوری تبلیغات غیرمجاز در حاشیه راههای شهرستان حاجی آباد (در جاده بندرعباس - سیرجان) تأکید کرد و گفت: این مهم اقدامی مؤثر در افزایش ایمنی و زیبایی این مسیر دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای جادهای، گفت: بهبود کیفیت راهها، افزایش ایمنی تردد و گسترش خدمات رفاهی بینراهی از اولویتهای اصلی برنامههای راهداری در استان است.
وی تصریح کرد: اجرا و تکمیل این پروژهها نهتنها موجب رفاه بیشتر مسافران و رانندگان خواهد شد، بلکه نقش مهمی در رونق اقتصادی و حملونقل کشور ایفا میکند.
محمدی ابراز کرد: آزادراه بندرعباس سیرجان و محور اسکله شهید رجایی از محورهای شریانی استان و ترانزیتی کشور محسوب میشوند که حجم بالایی از تبادل و حمل و نقل جادهای کالا از این مسیرهای مواصلاتی شکل میگیرد که ضرورت نظارت و ارزیابی بر فعالیتهای مجتمعهای خدماتی رفاهی با بازدیدهای دورهای را دوچندان میسازد.
طبق اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان؛ ۸۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در سطح محورهای استان در حال ساخت است که هرمزگان پیشرو در ساخت و بهرهبرداری از مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی است.
