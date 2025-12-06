ظرفیت بی نظیر معدنی در اردستان؛ چالش آب و سوخت در برابر رونق معادن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علیرضا صفاری‌فر: شهرستان اردستان با پیشینه‌ای تاریخی و موقعیت جغرافیایی ممتاز در شمال استان اصفهان، از جمله مناطق غنی و مستعد در حوزه فعالیت‌های معدنی کشور محسوب می‌شود.

وجود معادن متعدد در بخش‌های فلزی و غیرفلزی، این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم استخراج و فرآوری مواد معدنی در منطقه مرکزی ایران تبدیل کرده است.

توسعه پایدار این بخش، افزون بر تأثیر مستقیم بر اشتغال و درآمدزایی محلی، می‌تواند نقش مؤثری در رشد صنعتی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای انسانی بومی داشته باشد.

ظرفیت‌ها و وضعیت فعلی معادن اردستان

طبق آمار رسمی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان، تعداد کل معادن این شهرستان ۱۱۶ معدن است که از این میان ۸۱ معدن فعال هستند و به صورت مستمر عملیات استخراج در آن‌ها انجام می‌شود. علاوه بر این، ۷ واحد فرآوری معدنی در منطقه فعال‌اند.

به گفته کارشناسان معدنی، تنوع محصولات معدنی اردستان در سطح کشور کم‌نظیر است؛ از معادن فلزی چون مس، طلا، آهن و سرب گرفته تا معادن غیرفلزی نظیر سنگ‌های گرانیت، مرمر و مرمریت، که بخشی از نیاز صنایع ساختمانی و تزئینی کشور را تأمین می‌کنند.

۸۱ معدن فعال در اردستان با چالش کمبود آب و سوخت روبه‌رو هستند

عبدالمجید شفیعی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان اردستان معادن بسیاری در حوزه‌های مختلف معادن فلزی نظیر مس، طلا، آهن و سرب و معادن غیرفلزی نظیر سنگ‌های گرانیت، مرمر و غیره دارد.

وی با اشاره به وجود ۱۱۶ معدن در شهرستان، افزود: شهرستان اردستان در حال حاضر ۸۱ معدن فعال دارد همچنین ۷ واحد فرآوری نیز در کنار این معادن اقدام به فرآوری محصولات می‌کنند و تعداد واحدهای دانه‌بندی نیز ۲۲ واحد در شهرستان است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان خاطرنشان کرد: بیشترین محصولات حوزه معادن شهرستان به محصولات فلزی، تولید طلا، مس و آهن برمی‌گردد و محصولات غیرفلزی نیز انواع سنگ‌های ساختمانی را شامل می‌شود.

شفیعی تصریح کرد: بیشترین چالشی که در حوزه معادن وجود دارد مربوط به موضوع کمبود آب و سوخت است، تا جای ممکن سوخت معادن تأمین شده اما باز هم وجود دارد و در زیرساخت‌های اساسی آب، برق و گاز مشکل داریم.

وی بیان کرد: اداره صمت همواره پیگیر مشکلات و رفع موانع تولید معادن شهرستان بوده اما در حوزه آب شهرستان با کمبود مواجه است و پیگیری‌هایی برای تأمین حداقل بخشی از آب این واحدها انجام شده است.

رئیس اداره صمت اردستان ادامه داد: شهرستان در حوزه سرمایه‌گذاری دارای مزیت‌های خاصی است، معافیت‌های مالیاتی ۱۰ ساله و ارزانی قیمت زمین در شهرک‌ها و دسترسی آسان به جاده ترانزیت و حمل و نقل آسان موجب ترغیب سرمایه‌گذاران می‌شود.

شفیعی اضافه کرد: ذخایر معدنی شهرستان اردستان غنی است و در تمام معادن فلزی، ذخایر بسیار خوبی وجود دارد که می‌تواند باعث تشویق سرمایه گذار شود.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها به‌طور مستمر از معادن در حوزه‌های مختلف به‌ویژه سوخت، ایمنی و مسائل زیست‌محیطی انجام می‌شود تا هم تولید حفظ شود و هم فعالیت‌ها در چارچوب استانداردهای قانونی صورت گیرد.

رئیس اداره صمت اردستان یادآور شد: هنگام صدور پروانه و مجوز برای معادن، استعلامات مختلف به‌ویژه استعلام‌های زیست محیطی گرفته می‌شود و در صورت وجود مشکل، اخطار داده شده یا از ادامه کار جلوگیری می‌شود بنابراین وقتی مجوز صادر می‌شود بدین معناست که مشکلی وجود ندارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نزدیکی به محور ترانزیتی شمال–جنوب کشور، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به مرکز توسعه صنایع معدنی و فلزی استان اصفهان تبدیل شود.

ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی از اولویت‌های اصلی دولت در این منطقه است تا از خام‌فروشی جلوگیری شده و ارزش افزوده در خود شهرستان ایجاد شود.

از دلِ معدن تا دلِ مردم؛ صدای کار و زندگی در اردستان

احمدیان یکی از فعالان حوزه معدن شهرستان به خبرنگار مهر گفت: به لطف دسترسی راحت‌تر به جاده‌های محلی و پیگیری‌های اداره صمت، فعالیت معدن ما طی دو سال گذشته رشد خوبی داشته است. با این حال، کمبود سوخت گاهی ما را دچار چالش می‌کند که از مسئولان درخواست رسیدگی داریم.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران به اردستان نگاه مثبتی دارند، اما باید در زیرساخت‌هایی مثل برق و آب حمایت بیشتری انجام شود.

قاسمی، ساکن یکی از روستاهای نزدیک به معادن شهرستان، می‌گوید: اشتغال جوانان روستا از وقتی این معدن فعال شده بیشتر شده است و کارگران بسیاری سرکار می‌روند.

تأثیر معادن بر زندگی مردم و توسعه محلی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقویت فعالیت‌های معدنی در اردستان تأثیری دوگانه بر بافت اجتماعی منطقه داشته است.

از یک سو، ایجاد اشتغال مستقیم برای صدها نفر از جوانان بومی موجب کاهش نرخ مهاجرت به شهرهای بزرگ و بازگشت برخی نیروهای فنی به زادگاهشان شده است.

از سوی دیگر، توسعه این فعالیت‌ها نیازمند مدیریت زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی اجتماعی دقیق‌تر است تا آثار جانبی ناشی از حمل‌ونقل و آلودگی کنترل شود.

با توجه به وسعت ذخایر معدنی و موقعیت راهبردی اردستان، این شهرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های کلیدی توسعه پایدار در بخش معدن کشور تبدیل شود.