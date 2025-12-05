جامعه روحانیت مبارز ورامین اهانت به ساحت اهل بیت(ع) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه روحانیت مبارز ورامین، با انتشار بیانیه‌ای، از انتشار «محتواهای وهن‌آمیز و جسورانه» نسبت به اهل بیت در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی ابراز انزجار کرد.

این جامعه در بیانیه خود که یک نسخه آن به تحریریه خبرگزاری مهر واصل شده است، اینگونه مطالب را «غیرعلمی، غیرمنطقی و غیراخلاقی» خواند و تاکید کرد: حریم ائمه، «ستون فقرات هویت دینی و ایمانی ملت» است.

در این بیانیه آمده است: هرگونه خدشه و شبهه‌افکنی در این حریم، به منزله بازی با عمق اعتقادات و سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی تلقی می‌شود.

درخواست برخورد قاطع قضائی

این جامعه روحانی در ادامه، به صورت مشخص «زیر سوال بردن مظلومیت و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)» و نیز «جسارت به حریم مقدس ائمه اطهار، به ویژه حضرت جوادالائمه (ع)» را محکوم کرد و از مراجع قضائی و نهادهای نظارتی خواست تا «با ورود قاطع و فنی، عاملان این گفتارهای توهین‌آمیز و خلاف واقع» را شناسایی و با آنان «برخورد عبرت‌آموز» کنند.

این بیانیه همچنین از رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی خواست تا نسبت به «حساسیت و خطرات اینگونه محتواهای شبهه‌افکن هوشیار باشند» و هشدار داد: انتشار چنین مطالبی «ضربه‌ای مهلک به وحدت و اعتقادات جامعه» وارد می‌کند.

در این بیانیه همچنین از «جوانان و فعالان فضای مجازی» نیز درخواست شده است، تا ضمن «حفظ هوشیاری و آرامش»، از بازنشر محتوای اهانت‌آمیز خودداری کنند و واکنش مناسب را «روشنگری عالمانه و انتظار برای برخورد قانونی» دانستند.

این بیانیه با تأکید بر لزوم «تبعیت از رهبری و مراجع تقلید» و «حراست از میراث تشیع» به پایان رسید.