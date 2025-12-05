به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، کمیسیون حفاظت از داده ایرلند(DPC) تأیید کرد از این غول فناوری آمریکایی شکایتی شده که هم اکنون تحت ارزیابی است.

از آنجا که مقرهای اروپایی مایکروسافت در ایرلند قرار دارند، کمیسیون حفاظت از داده این کشور رگولاتور ارشد داده‌ها برای این شرکت به حساب می‌آید. سازمان شاکی که اکو نام دارد، مایکروسافت را به نقض قانون حفاظت از داده اروپا متهم کرده است.

در بیانیه آن آمده است: مایکروسافت به طور غیرقانونی داده‌های خصوصی شهروندان فلسطینی و اروپایی را پردازش کرده تا نظارت و هدف گیری توسط ارتش رژیم صهیونیستی را ممکن کند.

پیش از این روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده بود ارتش رژیم صهیونیستی از آزور، سرویس ابر رایانشی مایکروسافت برای ذخیره سازی فایل دادهه ای تماس‌های صوتی از طریق نظارت گسترده شهروندان در غزه و ساحل غربی استفاده کرده است.

مایکروسافت پس از تحقیقات دسترسی ارتش رژیم صهیونیستی به برخی سرویس‌های ابر رایانشی را در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی مسدود کرد. اما اکو اعلام کرد شواهد جدیدی که افشاگران مایکروسافت به اشتراک گذاشته اند، حاکی از آن است که این شرکت پس از انتشار گزارش گاردین به سرعت مقادیر وسیعی از داده‌هایی که با نظارت غیرقانونی به دست آمده را منتقل کرده است.

یک سخنگوی مایکروسافت در بیانیه ای اعلام کرد: داده‌ها متعلق به مشتریان ماست و اقداماتی که این مشتری برای انتقال داده‌های خود در ماه اوت انجام داد، انتخاب خودشان بود.

وی در ادامه افزود: این اقدامات به هیچ وجه مانع تحقیقات ما نشد.

به‌گزارش گاردین، داده‌ها روی سرورهای مایکروسافت در ایرلند و هلند ذخیره می‌شدند، که آن را مشمول مقررات سختگیرانهٔ «حفاظت عمومی داده‌های اتحادیهٔ اروپا» (GDPR) می‌کرد.

GDPR که در سال ۲۰۱۸ میلادی با هدف حفاظت از مصرف‌کنندگان اروپایی در برابر سوءاستفاده و نقض داده‌های شخصی ارائه شد.