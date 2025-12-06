نگرانی دولت آمریکا از اپ هایی که مکان ماموران مهاجرت را فاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا رهبران کمیته مذکور نامههایی به ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی گوگل و تیم کوک مدیر ارشد اجرایی اپل ارسال و به طور خاص به اپلیکیشن ICEBlock اشاره کرده اند. قبلاً از این برنامه برای رصد مأموریت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا استفاده میشد. به گفته رهبران کمیته امنیت میهن مجلس آمریکا میزبانی از چنین اپ هایی در فروشگاههای اپلیکیشن شرکتها ایمنی پرسنل فدرال را به خطر میاندازد. قانونگذاران خواستار ارائه جزئیات در این باره تا ۱۲ دسامبر شدند.
در نامه مذکور از گوگل و اپل خواسته شده تا تضمین کنند این اپ ها نمیتوانند افسران گمرک را هدف بگیرند یا مانع اجرای قانون مهاجرت شوند.
این نامهها در حالی ارسال شده که پیش از این مقامات درباره ابزارهایی که به کاربران اجازه میدهد به طور ناشناس تحرکات مأموران فدرال را ردیابی و گزارش کنند، ابراز نگرانی کرده بودند. گوگل در ماه اکتبر اعلام کردICEBlockدر پلی استور عرضه نشده است و همچنین اضافه کرد اپ های مشابه را به دلیل نقض قوانین شرکت حذف کرده است.
اپل نیز این اپ و نمونههای مشابه آن را در اپ استور حذف کرد.
