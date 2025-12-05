سرهنگ آذر همایون در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله جدید طرح «آرامش در محله» و جمعآوری معتادان متجاهر در سطح این شهر خبر داد.
وی اظهار داشت: با دستور قضائی و تأکید ویژه دادستان، مأموران انتظامی در چند نقطه از شهر دهگلان عملیات شناسایی و جمعآوری افراد متجاهر و کارتنخواب را اجرا کردند.
وی افزود: در این طرح ۱۸ معتاد متجاهر و کارتنخواب از سطح معابر جمعآوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به کمپ ترک اعتیاد تحویل شدند.
فرمانده انتظامی دهگلان با بیان اینکه اجرای طرحهای پاکسازی محلات با هدف ارتقای امنیت اجتماعی ادامه دارد، گفت: پلیس با همکاری دستگاه قضائی و سایر نهادهای مرتبط به صورت مستمر این اقدامات را برای ایجاد آرامش و کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح شهر دنبال میکند.
نظر شما