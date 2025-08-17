به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای موفقیتآمیز طرح «آرامش در شهر» خبر داد که طی آن ۲۲۰ معتاد متجاهر و کارتنخواب جمعآوری شدند.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف زیباسازی چهره شهر، ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرایم انجام شده است، افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی مقام قضائی و رعایت موازین شرعی و قانونی، به پاتوقهای معتادان متجاهر ورود کرده و افراد مزاحم را که موجب سلب آسایش شهروندان بودند، جمعآوری کردند.
فرمانده انتظامی رباطکریم تاکید کرد: با توجه به ظرفیت موجود در کمپهای ترک اعتیاد، ۲۲۰ معتاد متجاهر در مردادماه از سطح شهر رباطکریم جمعآوری و برای درمان به مراکز تخصصی منتقل شدند.
این طرح همچنان با هدف حفظ آرامش و امنیت شهر ادامه دارد.
نظر شما