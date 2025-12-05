امام جمعه بندرعباس: تحریف هویت زن مسلمان از اهداف اصلی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس با اشاره به جایگاه برجسته حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: الگوی زن در مکتب اسلام بر پایه رشد علمی، تعالی اخلاقی و نقشآفرینی اجتماعی است و امروز زنان کشور با تکیه بر همین الگو توانستهاند در عرصههای مختلف علمی، هنری، ورزشی و مدیریتی بدرخشند.
وی با مقایسه وضعیت زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامی بیان کرد: پیشرفت زنان در چهار دهه اخیر یکی از دستاوردهای آشکار انقلاب است و اثبات میکند زن مسلمان توان بالقوهای برای حضور مؤثر در اجتماع دارد.
امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: جریانهای معاند از رشد زن مسلمان ناراضیاند و تلاش میکنند با القای الگوهای غربی، جایگاه واقعی زنان را تغییر دهند.
او افزود: هدف این جریانها دور کردن زن از خانواده و تبدیل او به عنصر مصرفگراست و از دختران و بانوان خواست نسبت به این جریانهای رسانهای هوشیار باشند.
عبادیزاده با اهمیتدادن به ضرورت حفظ عفت و اخلاق در جامعه، هشدار داد: بیتوجهی به عفاف میتواند آسیبهای جدی فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی نقش خانواده و جامعه را در زنده نگه داشتن امر به معروف و نظارت اجتماعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: تضعیف این اصل یکی از اهداف دشمن در جنگ فرهنگی است.
وی با گرامیداشت روز دانشجو، دانشجویان را افسران جنگ نرم خواند و گفت: دانشگاه باید پایگاه آگاهی سیاسی و تحلیل صحیح مسائل باشد.
به گفته او، دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری ذهن جوانان را هدف قرار داده و تقویت روحیه انقلابی و شناخت دقیق مسائل روز برای دانشجویان ضروری است.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س)، مسئولیتپذیری ایشان را نمونهای کامل از تعهد اجتماعی و خانوادگی دانست و اضافه کرد: خطبه فدک یکی از نمونههای تاریخی حضور فعال و مستدل زن مسلمان در عرصه اجتماعی و سیاسی محسوب میشود و در بسیاری از مراکز علمی جهان بهعنوان نخستین حرکت مدنی زن مورد تحلیل قرار میگیرد.
عبادیزاده در پایان از حضور پرشور مردم هرمزگان در مراسم تشییع شهدای گمنام قدردانی کرد و آن را یادآور روزهای نخستین انقلاب دانست؛ روزهایی که مردم با ایمان و شور انقلابی در صحنه حاضر بودند. او گفت این حضور نشان داد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده و ریشهدار است.
