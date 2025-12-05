به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای گچساران ظهر جمعه با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد احداث پالایشگاه گچساران را از مهم‌ترین پروژه‌های صنعتی استان دانست و گفت: این پالایشگاه با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه و امکان افزایش به ۱۲۰ هزار بشکه یکی از طرح‌های ارزشمند استان است.

یدالله رحمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۲۵ درصد نفت کشور در این استان تولید می‌شود، هر میزان فرآوری بیشتر به معنای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی است.

وی با تصحیح آمار اشتغال این طرح افزود: اشتغال مستقیم این پروژه حداقل ۱۵۰۰ نفر پیش‌بینی شده و در مراحل توسعه افزایش خواهد یافت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این اقدامات آغاز فصل تازه‌ای از رشد، سرمایه‌گذاری و آینده‌سازی برای استان کهگیلویه و بویراحمد است.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ همت از مصوبات سفر در حوزه عمرانی است، افزود: بخش قابل توجه این اعتبارات به زیرساخت‌ها به‌ویژه راه و سپس حوزه آب اختصاص یافته که بی‌شک سرعت اجرای پروژه‌های کلیدی استان را افزایش خواهد داد.

رحمانی همچنین از بسته تسهیلات بانکی این سفر سخن گفت و ادامه داد: ۱۲.۸ همت تسهیلات برای پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد قطعی شده و تلاش می‌کنیم چند همت دیگر نیز افزوده شود زیرا با توجه به شرایط خاص استان، پروژه‌های با پیشرفت ۳۰ تا ۶۰ درصد نیز در این فهرست قرار گرفتند.

وی با اشاره به رویکرد دولت در کاهش تشریفات سفرهای استانی گفت: به دستور رئیس‌جمهور هیچ هزینه اضافی و مراسم استقبال مردمی انجام نشد و تنها بنده و نماینده ولی‌فقیه در فرودگاه حضور داشتیم زیرا این نشان‌دهنده اهتمام دولت به صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری در شرایط محدودیت اعتباری است.