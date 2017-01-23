تولید نفت ایران ۱۵ هزار بشکه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، هوشنگ صیدالی در تشریح برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت با کیفیت در منطقه نفتی گچساران به عنوان یکی از قطب‌های تولید نفت ایران، گفت: هم اکنون اکثر تولید نفت از میادین این منطقه عملیاتی که در چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر و فارس قرار گرفته‌اند، صادرات به بازارهای جهانی است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز گچساران با تاکید بر اینکه هم اکنون اجرای پروژه های افزایش ظرفیت و بلهبود کیفیت تولید نفت در این منطقه عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس دو کارخانه نمکزدایی جدید با ظرفیت فرآورش ۱۶۵ هزار بشکه نفت خام در روز مراحل پایانی راه اندازی را پشت سر می‌گذارد.

این مقام مسئول، افزود: این دو پروژه شامل احداث مجتمع نمک‌زدایی «گچساران ۳» با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در روز و «بی بی حکیمه یک» با ظرفیت ۵۵ هزار بشکه در روز است.

صیدالی با بیان اینکه با راه‌اندازی این پروژه‌ها ظرفیت نفت خام‌ ایران در مجموع حدود ۱۵ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: ظرفیت سازی فرآورش نفت نمکی، بالا بردن کیفیت نفت تولیدی، صیانت از ذخایر نفتی، جلوگیری از کاهش خوراک پالایشگاه‌ها و رفع مشکلات زیست محیطی با تزریق پساب واحدهای نمک زدایی به چاهای دفعی از مهم ترین اهداف اجرای پروژه‌های نمک زدایی است.