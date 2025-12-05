  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

محمدی: مسافر ۳۸ ساله بر اثر برق‌گرفتگی در فومن جان باخت

فومن - رئیس اورژانس گیلان گفت: مردی ۳۸ ساله که برای ماهیگیری به منطقه دارباغ فومن رفته بود، بر اثر برخورد قلاب ماهیگیری با کابل فشار قوی دچار برق‌گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید محمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: این مرد مسافر هنگام ماهیگیری از یک مرکز پرورش ماهی در منطقه دارباغ، به‌دلیل اصابت قلاب ماهیگیری‌اش با کابل فشار قوی دچار برق‌گرفتگی شدید و ایست قلبی - تنفسی شد.

محمدی افزود: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در محل، با وجود نبود هرگونه علائم حیاتی، عملیات احیای قلبی – تنفسی (CPR) را آغاز کرده و وی را برای ادامه اقدامات درمانی به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فومن منتقل کردند.

وی گفت: با وجود تلاش تیم پزشکی، این مسافر به‌دلیل شدت برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد.

