۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

محمدی: کارگر جوان بر اثر برق‌گرفتگی در گلسار رشت جان باخت

رشت - رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان از جان‌باختن یک کارگر جوان و مصدومیت شدید یک کارگر دیگر بر اثر برق‌گرفتگی در یک ساختمان در حال احداث در محله گلسار رشت خبر داد.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه گفت: ساعت ۱۱:۴۵ امروز یک کارگر ۳۲ ساله هنگام کار در طبقه سوم یک ساختمان نیمه‌کاره واقع در خیابان ۱۷۱ گلسار بر اثر برق‌گرفتگی دچار ایست قلبی-تنفسی شد.

وی افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل و انجام عملیات CPR، مصدوم را به بیمارستان گلسار منتقل کردند، اما به دلیل شدت آسیب‌ها، تلاش‌ها برای احیا نتیجه نداد و وی جان باخت.

رئیس اورژانس گیلان ادامه داد: در این حادثه، کارگر ۴۲ ساله دیگری که در طبقه پایین مشغول کار بود و برای کمک به محل حادثه مراجعه کرده بود نیز دچار برق‌گرفتگی شدید شد.

محمدی گفت: این فرد با آسیب جدی قلبی به بیمارستان حشمت رشت منتقل شده است.

وی افزود: علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

