جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه گفت: ساعت ۱۱:۴۵ امروز یک کارگر ۳۲ ساله هنگام کار در طبقه سوم یک ساختمان نیمهکاره واقع در خیابان ۱۷۱ گلسار بر اثر برقگرفتگی دچار ایست قلبی-تنفسی شد.
وی افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل و انجام عملیات CPR، مصدوم را به بیمارستان گلسار منتقل کردند، اما به دلیل شدت آسیبها، تلاشها برای احیا نتیجه نداد و وی جان باخت.
رئیس اورژانس گیلان ادامه داد: در این حادثه، کارگر ۴۲ ساله دیگری که در طبقه پایین مشغول کار بود و برای کمک به محل حادثه مراجعه کرده بود نیز دچار برقگرفتگی شدید شد.
محمدی گفت: این فرد با آسیب جدی قلبی به بیمارستان حشمت رشت منتقل شده است.
وی افزود: علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
