دهراب پور: ذخیره خون اصفهان کمتر از نصف حد استاندارد است

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش اهدای خون دانشجویان هم‌زمان با فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو، خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف یاری‌رسانی به بیماران و تقویت ذخایر خونی استان از روز شنبه ۱۵ آذرماه در تمامی مراکز انتقال خون اصفهان آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مشارکت جوانان و دانشجویان نقشی تعیین‌کننده در تأمین خون سالم و پایدار دارد، افزود: این پویش یک فرصت ارزشمند برای ترویج و توسعه فرهنگ اهدای خون در جامعه است و به‌ویژه در این روزها که به دلیل آلودگی هوا و شیوع بیماری‌های فصلی، میزان مراجعه اهداکنندگان کاهش یافته، می‌تواند کمک بزرگی برای بیماران نیازمند باشد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اثرات انسانی اهدای خون ادامه داد: با هر بار اهدای خون، علاوه بر مزایای جسمی و روحی برای فرد اهداکننده، حداقل جان سه نفر نجات پیدا می‌کند.

دهراب‌پور کاهش ذخایر خونی استان را نگران‌کننده دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ذخیره خون استان تنها ۱۹۱۸ واحد، معادل چهار و هشت‌دهم روز است؛ در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون، هشت روز تعیین شده و از همه افراد واجد شرایط، به‌ویژه دانشجویان، دعوت می‌کنیم در این پویش مشارکت کنند.