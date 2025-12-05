  1. استانها
  2. همدان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

درگیری در سالن کشتی نهاوند؛ پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد

همدان- شب گذشته درگیری فیزیکی میان دو مربی در سالن کشتی شهرستان نهاوند رخ داد که به ورود تعدادی از ورزشکاران به صحنه درگیری انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، درگیری پیش آمده در سالن ورزشی کشتی نهاوند ناشی از یک اختلاف داخلی میان دو مربی بوده که منجر به بروز رفتارهای خارج از چارچوب حرفه‌ای در محیط ورزشی شد.

با مداخله سریع مسئولان سالن و حضور به موقع نیروهای انتظامی، وضعیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل قرار گرفت و آرامش به محل بازگشت.

اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان در بیانیه‌ای تأکید کرد: این رفتارهای ناپسند هیچ ارتباطی با ساختار رسمی رشته کشتی، برنامه‌های تربیتی هیئت، و جامعه بزرگ ورزشکاران استان ندارد و یک تخلف کاملاً شخصی محسوب می‌شود.

بر اساس این بیانیه، با دستور مدیرکل ورزش و جوانان استان، پرونده رسیدگی به موضوع برای برخورد دقیق، شفاف و قانونی با افراد دخیل به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

نتیجه رسیدگی به این پرونده پس از طی مراحل قانونی، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اداره‌کل ورزش و جوانان ضمن محکوم‌کردن هرگونه رفتار مغایر با اخلاق و منش پهلوانی، حفظ امنیت و آرامش ورزشکاران در تمامی اماکن ورزشی استان را اولویت قطعی و غیرقابل اغماض خود اعلام کرده است.

این حادثه در حالی رخ داده که جامعه کشتی استان همدان در سال‌های اخیر شاهد رشد و درخشش ورزشکاران در سطح ملی و بین‌المللی بوده است.

