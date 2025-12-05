به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهرستان حاجیآباد به امامت حجتالاسلام والمسلمین مهدی دری در مسجد جامع برگزار شد.
حجت الاسلام مهدی دری امام جمعه حاجیآباد در خطبه نخست با اشاره به آیه ۳۰ سوره نحل، تقوا را اساس سعادت انسان دانست و اظهار کرد: خداوند به اهل تقوا وعده خیر داده و دایره خیر الهی سراسر نظام هستی را فرا گرفته است.
وی با اشاره به حکایتی منقول از حضرت داوود (ع) درباره هیزمفروش باایمان، این داستان را نمونهای روشن از شناخت نعمتهای الهی دانست و گفت: کسی که همه داشتههای خود را از خدا میبیند، همنشین پیامبران میشود؛ اما غرور علمی، مالی و مقامی انسان را از مسیر توحید دور میکند.
امام جمعه حاجیآباد با بیان اینکه تمام مخلوقات بر اساس حکمت آفریده شدهاند، کوهها را از نشانههای بزرگ قدرت الهی دانست و افزود: کوهها سدّ زلزلهها و طوفانها هستند و زمین را برای زندگی انسان امن میسازند؛ دیدن این نشانهها باید ایمان ما را افزایش دهد.
حضور نوجوانان موجب نورانیت نماز جمعه است
حجتالاسلام دری در ادامه از حضور دانشآموزان دبیرستان دخترانه فاطمیه در نماز جمعه قدردانی کرد و گفت: حضور نسل نوجوان، معنویت و نورانیت این اجتماع عبادی-سیاسی را دوچندان میکند.
بیانات رهبر انقلاب نقشه راه هویت زن مسلمان است
خطیب نماز جمعه حاجیآباد با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با جمعی از زنان و دختران کشور، محورهای مهم این دیدار را تبیین کرد و گفت: رهبر انقلاب، حضرت زهرا (س) را الگوی جامع زن مسلمان معرفی کردند؛ الگویی که در عبادت، خانواده، اجتماع و دفاع از حق نمونه است.
وی افزود: رهبر انقلاب تأکید کردند که زن برای حضور اجتماعی مجبور نیست نقش مادری را کنار بگذارد؛ مادری مانع فعالیت اجتماعی نیست.
حجتالاسلام دری با بیان اینکه «قرآن مترقیترین نگاه را به زن دارد» اظهار داشت: در نظام اسلامی، زن و مرد در ارزش انسانی برابرند اما تفاوتهای طبیعی آنها نادیده گرفته نمیشود.
حجاب سپر کرامت زن است
وی در ادامه، حجاب را «سپری برای حفظ کرامت زن» دانست و گفت: اولین قربانی بیحجابی خود زنان هستند. دشمنان با ترویج بیبندوباری به دنبال اهداف تجاری و اقتصادی خود هستند. اسلام زن را گل میداند، نه کالا.
امام جمعه افزود: ادعای عقبماندگی زنان محجبه دروغی بیش نیست؛ امروز زنان محجبه ایرانی در عرصههای علمی، ورزشی، پزشکی و مدیریتی افتخارآفرینی میکنند. جامعه باید مراقب نفوذ فرهنگ غربی در رسانهها باشد.
اقتصاد کشور نباید شرطی شود
امام جمعه حاجیآباد در خطبه دوم، با اشاره به آسیبهای اقتصادی سالهای گذشته گفت: شرطی کردن اقتصاد به مذاکره و لبخند بیگانگان آفت بزرگی بود که تولید و سرمایهگذاری را معطل نگه داشت.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی و جهادی، افزود: بازار نباید رها باشد؛ بیثباتی قیمتها بیشترین فشار را بر قشر حقوقبگیر وارد میکند. کشوری که در اوج تحریمها در حوزههای موشکی و هستهای پیشرفت کرده، قادر است مشکلات اقتصادی را نیز حل کند.
حجتالاسلام دری با گرامیداشت این روز گفت: شهدای ۱۶ آذر در اعتراض به دخالت آمریکا ایستادند؛ عجیب است کسانی امروز این روز را تبریک میگویند که پدرشان عامل شهادت آن دانشجویان بود.
وی با انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب اظهار داشت: حادثهای کوچک در ایران موجب واکنشهای گسترده میشود اما قتلعام هزاران زن و کودک در غزه با سلاح آمریکایی برایشان اهمیتی ندارد. این حقوق بشر نیست؛ ابزار سیاسی است.
نظر شما