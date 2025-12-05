امام جمعه دامغان: روح بیداری و مقاومت در دانشگاه زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبههای نماز جمعه این هفته دامغان از ۱۶ آذر؛ به عنوان روز استکبار ستیزی دانشجویان یاد کرد.
وی گفت: حادثه ۱۶ آذر؛ ریشه آن در حادثهای تاریخی سال ۱۳۳۲ دارد و این حادثه نشان داد؛ روح بیداری و مقاومت در دانشگاه دارد که دانشگاه را زنده نگه داشته است.
امام جمعه دامغان در ادامه به فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر اظهار داشت: زن در نگاه الهی منشأ خیر و برکت است و حضرت زهرا (س) معیار زن مؤمن و الگوی جامعه اسلامی است.
رستمیان با تقدیر از مسئولان شهرستان؛ بابت پیگیری مشکلات جادهای در حوزه استحفاظی شهرستان دامغان و تأکید بر ضرورت تداوم این پیگیریها افزود: پیگیری معجزه میکند و امیدواریم قولهای داده شده هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
وی در خاتمه از خانوادهها در توجه به توصیههای دینی درباره مراسم ترحیم قدردانی کرد.
