به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای نماز جمعه این هفته با تاکید بر ضرورت پرهیز از اسراف، این رفتار را یکی از ریشهایترین عوامل بروز گناهان دانست و گفت: اسراف تنها یک عمل بیرونی نیست، بلکه یک تفکر و بینش غلط است که اگر در انسان شکل بگیرد، زمینه بسیاری از آلودگیهای اخلاقی و رفتاری را فراهم میکند.
وی با اشاره به تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری درباره پرهیز از اسراف، افزود: انسان مؤمن باید به فرایند رسیدن نعمتها به دست خود فکر کند. برای یک لیوان آب، ابر و باد و خورشید و صدها فرایند طبیعی و انسانی دخیل بودهاند. هدر دادن آن بیاحترامی به نعمت الهی است.
امامجمعه ابهر با اشاره به پرهیز از مصرف غیرضروری، تصریح کرد: نعمت وقتی در بدن انسان مورد نیاز نباشد، تبدیل به چیزی بیهوده میشود. به همین دلیل انسان باید از مصرف بدون دلیل پرهیز کند و نعمت را در جایی استفاده کند که نیاز واقعی وجود دارد.
بین مصرف و اسراف تفاوت جدی وجود دارد
مرادپور با انتقاد از رواج اسراف در برخی رفتارهای روزمره مردم، گفت: بین مصرف و اسراف تفاوت جدی وجود دارد. مصرف نیازمندانه اشکالی ندارد، اما اسراف آنجاست که فرد از اتاقی خارج میشود ولی چراغها را روشن میگذارد، یا شیر آب را هنگام وضو بسته نگه نمیدارد.
امامجمعه ابهر با اشاره به انتشار ویدئویی از روشنبودن کولرها و لامپهای ادارات در روزهای تعطیلی، اظهار کرد: وقتی ادارهای تعطیل میشود، هدف کاهش مصرف است نه اینکه چراغ و کولر روشن بماند. این اسراف است، نه مصرف.
وی با استناد به گزارش کارشناسان حوزه انرژی و آب، تأکید کرد: اگر فقط شیرهای آب چکهکننده در خانهها اصلاح شود، چندین میلیون لیتر آب در کشور صرفهجویی خواهد شد. نمیگوییم مصرف نکنید، بلکه میگوئیم نعمت را ضایع نکنید.
خطیب جمعه ابهر خاطرنشان کرد: مسئولان ادارات، کارمندان و مردم باید در کنار یکدیگر برای کاهش اسراف تلاش کنند. کشور با مشکل مصرف مواجه نیست، مشکل اصلی اسراف و بیتوجهی به نعمتهای الهی است.
وی با انتقاد از الگوی نادرست مصرف در کشور، اسراف را یکی از عوامل اصلی ایجاد بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی دانست و گفت: اگر اتاقی استفاده نمیشود، نباید آن را گرم کرد. چرا درجه حرارت خانه را بالا میبریم و بعد مجبور میشویم در و پنجره را باز کنیم؟ اینها نمونههای ساده اسراف است.
مرادپور با اشاره به برداشت بیسابقه از منابع آب زیرزمینی، افزود: انسان در طول تاریخ هرگز تا این حد سفرههای زیرزمینی را تخلیه نکرده است. امروز چاهها به مخازنی دسترسی پیدا میکنند که میلیونها سال طول کشیده تا شکل بگیرد. وقتی این مخازن خالی میشود، زمین مینشیند و دیگر حتی بارندگیهای شدید هم نمیتواند این تخریب را جبران کند.
خطیب جمعه ابهر فرونشست زمین را دو خسارت همزمان توصیف کرد و ادامه داد: هم زمین از لحاظ ساختاری آسیب میبیند و هم جایگاه ذخیره آب که خداوند برای طبیعت قرار داده بود، از بین میرود. اینها مشکلاتی است که تنها با باران برطرف نمیشود.
صنایع تبدیلی یکی از راههای جلوگیری از هدر رفت محصولات کشاورزی است
وی با بیان اینکه اسراف تنها به آب و گاز محدود نمیشود، تأکید کرد: مصرف بنزین، نابودی جنگلها، از بین رفتن گونههای جانوری، تخریب اقلیم و هزینههای سنگینی که به بودجه کشور تحمیل میشود، همه ریشه در الگوی غلط مصرف دارد.
امامجمعه ابهر همچنین صنایع تبدیلی را یکی از راههای جلوگیری از هدر رفت محصولات کشاورزی دانست و گفت: یک دانه سیب تا به دست ما برسد، حاصل کار هزاران فرایند است؛ آب، کارگر، کود و سم. نباید اجازه دهیم این زحمتها با پوسیدن یک میوه از بین برود. در خانهها باید میوه را خشک یا تبدیل به رب و مربا کرد.
وی با استناد به روایات دینی، اسراف را رفتاری مغایر با سیره پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) دانست و افزود: پیامبر اکرم فرمودهاند حتی کنار رودخانه هم در وضو گرفتن نباید اسراف کرد. این نشان میدهد قداست نعمت بیش از آن چیزی است که امروز به آن توجه میشود.
مرادپور به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی دو ضرورت فوری است. مردم فشار زیادی را تحمل میکنند؛ قیمت گوشت و بسیاری از کالاها روزانه افزایش مییابد. اگر قرار است کالابرگ داده شود باید سریع انجام شود، زیرا برخی خانوادهها حتی برای شام امشب مشکل دارند.
امامجمعه ابهر از همه دستگاههای حاکمیتی، دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست در تصمیمگیریهای کوتاهمدت و فوری برای ساماندهی بازار سرعت عمل بیشتری به خرج دهند و گفت: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت عملی هستند.
