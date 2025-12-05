به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد اسماعیلنیا در خطبههای نماز جمعه با اشاره به اهمیت قناعت در سبک زندگی دینی، بر نقشآفرینی بیشتر دانشگاهها در حل مسائل شهرستان، ضرورت الگوی سوم زن مسلمان در انقلاب اسلامی و همچنین پیام روشن رزمایشهای اخیر سپاه برای همسایگان و دشمنان بیان کرد.
امام جمعه پارسیان در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به حکمت ۵۷ نهجالبلاغه و جمله «القناعة مالٌ لاینفد» گفت: قناعت ثروتی است که هرگز تمام نمیشود و نقطه مقابل آن مصرفگرایی افراطی است.
وی با گرامیداشت سالگرد شهادت شهید آیتالله دستغیب، از مردم شهرستان برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام که فردا در پارسیان برگزار میشود دعوت کرد و افزود: شهرستان ما بار دیگر معطر به عطر شهید خواهد شد. شهدا مظهر حیات جاودانهاند و باید تلاش کنیم زندگیمان رنگ و بوی شهدا داشته باشد.
امام جمعه پارسیان با تبریک ۱۶ آذر، روز دانشجو، اظهار داشت: در شهرستان پارسیان سه دانشگاه و چندین مرکز آموزش عالی و حوزوی وجود دارد، اما نقشآفرینی دانشگاهها و اساتید در حل مشکلات شهرستان کمتر از حد انتظار است. دانشگاه باید در مسائل جامعه حضور فعال داشته باشد.
حجتالاسلام اسماعیلنیا با تبریک فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، بیان کرد: انقلاب اسلامی الگوی سومی از زن را به جهان معرفی کرد؛ نه تابع فرهنگ شرق و نه تسلیم نگاه غرب. زن ایرانی ثابت کرده که با حفظ حجاب، عفت و حیا میتواند در همه عرصهها از خانواده تا سیاست، اقتصاد و ورزش نقشآفرین و موفق باشد.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از بانوان گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند که زن در اسلام دارای استقلال، توانایی و هویت است و جمهوری اسلامی موجب پیشرفت کمنظیر زنان در همه عرصهها شد. امروز هزاران زن دانشمند، مدیر و ورزشکار ایرانی افتخارآفرینی میکنند.
امام جمعه پارسیان در ادامه به رزمایشهای اخیر نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در جزایر نازعات، ابوموسی، تنگه هرمز و دریای عمان و همچنین رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» با مشارکت کشورهای عضو شانگهای، پیام روشنی به منطقه داشت.
وی افزود: کشورهای مستقل امروز اراده دفاع از خود را دارند و دوران تسلیم در برابر زورگویی آمریکا و غرب گذشته است. پیام این رزمایشها به همسایگان این است که فریب آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخورید. خیانت برخی کشورها در جنگ ۱۲ روزه را دیدیم اما ایران همچنان برادری را مقدم دانست.
اسماعیلنیا تأکید کرد: بعضی کشورها دوباره ادعاهایی درباره جزایر ایرانی مطرح میکنند؛ باید بدانند این بازی خطرناک است و پشیمانی به دنبال دارد.
وی در پایان گفت: نیروهای زمینی، دریایی و هوایی سپاه، ارتش و دیگر نیروهای مسلح همراه با مردم مقتدر ایران، آماده پاسخ قاطع به هر گونه خطا هستند. اگر آمریکا توطئهای جدید در منطقه طراحی کند، رزمندگان ما خلیج فارس و دریای عمان را به قبرستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهند کرد.
نظر شما