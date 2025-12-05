دهشیری: مسئولان سایه تورم و گرانی را از سر مردم بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) در پیش است که ولادت این بانوی بزرگ روز زن و آغاز هفته بزرگداشت مادر نامیده شده تا توجه همگان به مقام این بانو جلب شود.
وی افزود: حضرت فاطمه کوثر قرآن است، در میان زنان عالم چهار زن برتر وجود دارد که یکی از آنان حضرت فاطمه (س) است و ایشان سرآمد عالم بوده که وجه مشترک این چهار زن دفاع از ولایت و رهبری حق است.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: غربیها حق زنان را از بین بردند و برای بهرهگیری مسائل مختلف زنان را بازیچه قرار دادند، شأن اسلام برای زنان بسیار بزرگ است نباید به صحبتهای غربیها توجه کرد.
دهشیری خاطرنشان کرد: شانزدهم آذر روز دانشجو است، در سال ۱۳۳۲ چند ماه بعد از کودتا آمریکایی ۲۸ مرداد علیه حکومت دکتر مصدق، نیکسون به تهران میآید و قرار است در دانشگاه تهران به او دکترای افتخاری داده شود که دانشجویان استکبارستیز با این کار مقابله میکنند و این کار در تاریخ ثبت شد که همه ساله گرامی داشته میشود.
وی بیان کرد: رهبر انقلاب پرهیز از اسراف در مصرف آب، برق و گاز را همواره بیان میکنند گرچه نعمتهای فراوانی وجود دارد اما نباید اسراف کرد که این در روایات و قرآن نیز وجود دارد، لامپهای اضافی خاموش باشد و در حد لازم از آب و گاز استفاده شود، پرهیز از اسراف درست مصرف کردن است.
امامجمعه اردستان با اشاره به روز جهانی داوطلب، ادامه داد: صلیب سرخ نشانهای برای غربیها بوده اما هلال احمر برای کشورهای اسلامی است و منشأ خدمات بزرگی است که سازمانی فرامرزی بوده اگر هر جا زلزله سیل و اتفاق ناگواری صورت گیرد و در هر کشور دور و نزدیک، خدمات فراوانی ارائه میشود.
دهشیری اضافه کرد: پاسداری از ارزشها یک سنت پذیرفته و پسندیده است، میراث فرهنگی ما به بناها و امکان محدود نمیشود بلکه شخصیتها، عقاید و افکار را هم در بر میگیرد.
وی ادامه داد: درست نیست که شخصی در هر کسوتی که هست به اعتقادات توهین کند که روشنگریها در این زمینه انجام شده اما پذیرفته نیست که نسبت به نام شریف اردستان شعارهایی داده شود.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر است اما حقوق بشر این است که باید در برابر جنایات غزه، لبنان و فلسطین مقابله کرد ولی متأسفانه حقوق بشر به این موارد توجهی نمیکند.
دهشیری تاکید کرد: مسئولان مردم را دریابند چرا که سایه تورم و گرانی بر زندگی مردم همچنان وجود دارد و باید این موضوعات برطرف شود تا مردم احساس آرامش بیشتری داشته باشند.
