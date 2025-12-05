سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل به لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه پس از پایان سفر به سوریه، سفر خود به لبنان را آغاز کردند.

هیئت شورای امنیت در سفر به لبنان با «جوزف عون» رئیس جمهور، «نواف سلام» نخست وزیر و «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد و در ادامه با فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه هم دیدار خواهد کرد.

اعضای هیئت شورای امنیت، حمایت خود را از ثبات لبنان از طریق پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی ابراز و بر آمادگی کشورهایشان برای کمک به ارتش لبنان در تکمیل استقرار و افزایش قابلیت‌های آن تأکید کردند. آنها همچنین بر حمایت از پیوستن رسمی لبنان به مکانیسم تحقیقات مشترک (JIM) تأکید کردند.

«جوزف عون» رئیس جمهور لبنان در دیدار با نمایندگان شورای امنیت از کشورهای عضو این شورا به خاطر حمایتشان از لبنان تشکر و بر تعهد لبنان به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی تأکید کرد و خواستار ارائه پشتیبانی لازم از ارتش لبنان شد.

عون همچنین به همکاری موجود بین بیروت و یونیفل و هماهنگی با مکانیسم تحقیقات مشترک اشاره و در عین حال به لزوم وادار کردن طرف اسرائیلی به پایبندی به آتش‌بس و عقب‌نشینی از خاک لبنان تأکید کرد و خواستار اعمال فشار بین‌المللی بر اشغالگران برای دستیابی به این هدف شد.

هیئت شورای امنیت همچنین از جنوب لبنان بازدید و با نمایندگان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) دیدار خواهد کرد.

بر اساس گزارش رسانه ها، سفر هیئت شورای امنیت به جنوب لبنان، اکتشافی و با هدف نظارت دقیق بر اوضاع است و قرار است آنها بیانیه‌ای در مورد خلاصه نتایج سفر خود ارائه دهند.