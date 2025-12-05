نبیه بری: مذاکره زیر آتش قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، از سفرا و نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت استقبال کرد.

در این دیدار که بیش از ۷۵ دقیقه به طول انجامید، تحولات اوضاع لبنان و منطقه و تغییرات سیاسی و میدانی، مورد بررسی قرار گرفت.

نبیه بری در این دیدار به مواضع نمایندگان کشورهای شورای امنیت گوش فرا داد و به تفصیل درباره مراحل قطعنامه شماره ۱۷۰۱ و اهمیت و عملکرد آن و توافق آتش بس و شرایط و الزامات آن برای اجرا و نقش نیروهای اضطراری بین‌المللی در این چارچوب و تناقضاتی که از نظر وی در قطعنامه شماره ۲۷۹۰ وجود دارد، اشاره کرد.

وی تاکید کرد که ثبات در جنوب نیازمند پایبندی اسرائیل به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و توافق آتش بس از طریق توقف تجاوزات روزانه آن و عقب نشینی به پشت مرزهای بین‌المللی است به ویژه اکنون که کمیته پنج نفره نشست‌های خود را تشدید کرده است، این امر اسرائیل را ملزم و وادار می‌کند که فوراً حملات را متوقف کند و در نتیجه به جنگ یک جانبه‌اش علیه لبنان پایان دهد.

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که مذاکره زیر آتش، غیر مجاز است و قابل قبول نیست.

نبیه بری هشدار داد که تداوم جنگ و تجاوزگری از جانب اسرائیل، این جنگ را دوباره شعله ور خواهد کرد.