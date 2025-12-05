به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین لفته‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد. باید علاج شود و قابل علاج است، چرا که بسیاری از گرانی‌ها بی‌دلیل است.

وی با اشاره به فرارسیدن روز دانشجو گفت: ۱۶ آذر نه فقط یادآور یک واقعه تاریخی، بلکه پرچم بیداری ملت ایران است؛ روزی که دانشگاه در برابر سلطه و تحقیر ملت ایستاد و با خون شهدای دانشجو پیام داد که دانشگاه زنده است و عزت این ملت معامله‌بردار نیست.

امام جمعه چمران افزود: دانشگاه تنها محل درس و امتحان نیست؛ دانشگاه کارخانه انسان‌سازی است و اگر دانشگاه بیمار شود، کشور بیمار می‌شود. دانشجوی مطالبه‌گر مایه امنیت ملی است و این انرژی پاک باید تقویت شود.

لفته‌پور در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: مشکلات اقتصادی عمدتاً ناشی از سوءمدیریت و ضعف‌های داخلی است، نه صرفاً تحریم‌ها. رهاشدگی بازار و نبود نظارت، به روحیه مردم صدمه می‌زند.

وی تأکید کرد: انتظارات مردم روشن است؛ رفع مشکلات اقتصادی، مسکن، ازدواج و اشتغال. وظیفه اصلی مسئولان خدمت بی‌وقفه به مردم است و نباید مشکلات تنها در تریبون‌ها تکرار شوند بدون ارائه راه‌حل عملی.

امام جمعه چمران بیان کرد: کارگزاران نظام اسلامی باید علل گرانی را ریشه‌یابی کنند و مانع احتکار و تکاثر شوند. تنها کمک به فقرا کافی نیست؛ باید فقر را از جامعه ریشه‌کن کرد و برنامه‌های اقتصادی به سمت توانمندسازی محرومان پیش برود.