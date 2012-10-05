ائمه جمعه در واکنش به احمدی نژاد:مشکل تحریم نیست؛ بی تدبیری است

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات اخیر اقتصادی و نابسامانی ها بازار ارز محور اصلی خطبه های امروز نمازجمعه این هفته سراسر کشور بود. در خطبه های امروز ائمه جماعات با تاکید بر اینکه تحریم ها عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور نیست و تاکید داشتند: برخی سوء تدابیرها و فرافکنی مسوولین و هدم هماهنگی و همکاری میان آنان اصلی ترین عامل گرانی های اخیر است.

در ادامه این گزارش بخشی از خطبه های امروز را مرور می‌کنیم:

امام جمعه تهران : مشکلات اقتصادی از سوء‌تدبیر است

حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب نمازجمعه امروز تهران، با بیان اینکه دنیای استکبار رو به جنگ تمام عیار اقتصادی با ایران آورده است، گفت: نظام استکبار آن چه که می خواستند در جنگ هشت ساله به دست بیاورند و نتوانستند به دست بیاورند می خواهند در این جنگ تحمیلی اقتصادی به آن برسند.

خاتمی افزود: مردم در آن جنگ همه جانبه استکبار مقاومت کردند و پیوسته گفتند می توانیم و اهل تسلیم نیستیم و آن تجربه، تجربه امروز است و مردم با ایمان به وعده های خداوند این فشارها را تحمل خواهند کرد چرا که ملت نشان داده در فشارها فرسوده نمی شود و زندگی در شرایط سخت را تجربه کرده بنابراین ملت ایران است که دشمنان را در این جنگ فرسوده خواهد کرد.

خطیب نماز جمعه تهران سوء تدبیرها را دلیل دیگر این فشارهای اقتصادی دانست و گفت: در این سوء تدبیرها نباید تنها یک قوه را مورد خطاب قرار داد، قوای سه گانه باید دست به دست هم بدهند تا از فشارهای زائد بر این ملت بزرگ کاسته شود.



وی تنها راه حل برون رفت از این شرایط اقتصادی را تعامل و همدلی مسئولان دانست.

خطیب جمعه اصفهان: رئیس جمهور مردم را هالو فرض نکند



حجت الاسلام طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان امام جمعه اصفهان با بیان اینکه وضعیت گرانی‌ها افسارگسیخته شده است گفت: متاسفانه رئیس جمهور در مصاحبه خود با رسانه‌های گروهی در مورد گرانی‌ها حرف‌هایی نامرتبط بیان کردند و این مسئله باعث اعتصاب بازاریان شد.

وی گفت: به نظر من دلیل اصلی اعتصاب بازاریان در تهران جواب های نامرتبط رئیس جمهور در خصوص گرانی های افسار گیسخته در کشور بوده است چراکه رئیس جمهور در جواب خبرنگاران گرانی ها را ازدولت ندانسته وظاهرا وی خیال می کند که مردم مشتی نادان و "هالو" هستند.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: باید بگویم اگر در بازی شطرنج مهره‌ها را درست نچینی باخته ای و در اقتصاد هم اگر مهره اقتصاد را درست سر جای خود نگذاری به یقین می‌بازی و اشتباهات دولت‌های قبلی هم همین مسئله بوده است و به نظر من این مهره چینی‌های اقتصادی به ضرر اقتصاد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من درصد کمی از مشکلات اقتصادی و تورم به تحریم دشمنان مربوط است و دلیل اصلی آن سیاست های غلط اقتصادی است.

تعریف امام جمعه مشهد از خیانت و نفاق در حل مشکلات اقتصادی

همچنین آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های امروز نماز جمعه مشهد در مورد مشکلات اقتصادی اظهارداشت: سوداگران و سودجویان به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی را افزایش می دهند که در این راستا مسئولان باید به مشکلات معیشتی مردم و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی بپردازد.

وی تاکید کرد: انبار کالاهای اساسی توسط سوداگران و سودجویان اقتصادی مصداق احتکار کالا است و همانند فساد اقتصادی به مصادره محکوم است.

علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان کشور گفت: مردم ایران مردمی ولایتمدار و دینی هستند و در مقابل تمام مشکلات تاکنون ایستاده‌اند و پس از این نیز به راه خود ادامه خواهند داد اما شما به عنوان مسئول در برابر زندگی و معیشت این مردم مسئولیت دارید.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: روزی که رأی گرفتید و ادعا کردید می‌توانید، آیا می‌دانستید این کشور و مردم انقلابی هستند یا نه؟ اگر می‌دانستید که این کشور و این ملت انقلابی هستند و در برابر استکبار در حال مقابله و ایستادگی هستند پس باید آماده مقابله با هرگونه مشکل و بحرانی که استکبار برای این ملت ایجاد می‌کند، باشید.

امام جمعه مشهد ادامه داد: اگر می‌دانستید که نمی‌توانید در مقابل این مشکلات و بحران‌ها ایستادگی کنید اما، به مردم گفتید که می‌توانید، بی‌شک در حق مردم خیانت کرده‌اید و در این ارتباط نیز اگر می‌توانید کاری انجام دهید و آن را انجام نمی‌دهید و وارد عرصه نمی‌شوید، حکم منافق دارید.

وی در خطبه‌های امروز نمازجمعه مشهد خاطرنشان کرد: مردم فرافکنی هیچ یک از مسئولان را قبول نمی‌کنند، چرا که این ملت خاطره‌ای تلخ از فرافکنی مسئولان دارد.

خطیب نمازجمعه خرم آباد: اگر متولیان اهل تدبیر بودند قیمت کالاها انقدر بالا نمی رفت

حجت الاسلام میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به برخی علل گرانیها در کشور گفت: اینکه برخی عنوان می کنند این گرانیها ناشی از تحریم ها و عدم رابطه با آمریکا است تصوری غلط بوده و موجب می شود که سایر علل و عوامل نادیده گرفته شود.



نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یکی از علل گرانی در کشور را عدم هماهنگی و اعمال مدیریت نامناسب نسبت به تنظیم بازار کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه مدیریت و هماهنگی مناسبی صورت نگرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه متولیان سیاست گذاری اقتصادی کشور که اهل تدبیر و تدبر بودند باید سیاست درستی را اتخاذ می کردند افزود: باید هماهنگی لازم صورت می گرفت تا یک شبه قیمت کالاها این قدر بالا نرود.

امام جمعه قم: بخشی از گرانی‌ها مربوط به استبداد رای مسوولان است

بر همین اساس آیت الله رضا استادی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به مشکلات مهم کشور از جمله گرانی، اظهار داشت: گرانی‌ها به طبقه ضعیف جامعه فشار آورده و برای آنها مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: افراد، گروه‌ها و شخصیت‌هایی در این زمینه دخالت دارند که تمام آنها باید تقوا را رعایت کنند تا از این گرفتاری ها نجات پیدا کنیم.

وی بخش دیگری از گرانی‌ها را مربوط به بی تدبیری و مدیریت ناقص در کشور دانست و افزود: فشارهایی غیر از فشار تحریم‌ها به خاطر مدیریت بد و بی تدبیری باعث گرفتاری مردم شد و تقوای مدیران ایجاب می‌کند که این مشکلات را برطرف کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: تقوای مدیران ایجاب می کند که مسئولان استبداد به رأی نداشته باشند و نگویند هر چه من و گروه من می‌گوید درست است. مسئولان ما اگر متقی هستند باید دور هم بنشینند و این مشکلات را برطرف کنند.

امام جمعه زنجان: برخی ها هنرشان این است که به دنبال مقصر بگردند/مسوولان فرافکنی نکنند

حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: برخی هنرشان این است که به دنبال مقصر می گردند و به جالی اصلاح وضعیت سعی می کنند همدیگر را در بوجود آمدن وضعیت موجود مقصر معرفی می کنند.



وی با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی،‌ نیازمند برنامه ریزی و عزم و اراده همگانی برای سازندگی در کشور است.

حجت الاسلام علی خاتمی افزود: آقا، اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی، طرح و برنامه و اراده و عزم می خواهد و نمی توان با خانه نشینی و دنبال مقصر گشتن اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت جامعه گفت: نباید ریشه و علت اصلی همه مشکلات اقتصادی کشور را آمریکا و کشورهای غربی و تحریم ها دانست و باید دلیل آن را در تنبلی ها و کوتاهی های موجود در کشور جستجو کرد.

حجت الاسلام خاتمی با تاکید بر لزوم هوشیاری همه آحاد جامعه و مسئولان در مقابل شرایط موجود کشور گفت: الان دیگر جای دنبال مقصر گشتن و فرافکنی کردن نیست بلکه باید هوشیارانه در مقابل مشکلات برنامه ریزی جامعه و کامل داشته باشیم.

امام جمعه ساری: دولت از نابسامانی های بازار ارز شانه خالی نکند

حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر جمعه در خطبه های نمازجمعه این هفته ساری با اشاره به اینکه بازار ما با حرف های دشمن وارد میدان نمی شوند، گفت: بازار ما قبل از انقلاب تحت پوشش مرجع مانند امام راحل بوده است .



امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه دولت نباید از نابسامانی های بازار ارز و سکه شانه خالی کند، افزود: مردم مدیران ناکارآمد را قبول ندارند.



وی گفت: بازار تهران و سراسر کشور ما پیرو رهبری و خون شهدا هستند و به دنبال ارزشهای آنان هستند و مردم ما در مقابل تحریم ها محکم ایستاده اند و به دنبال حفظ ارزشها و آرمانهای این نظام هستند.

خطیب جمعه کرمانشاه: دولت باید مراقبت کند آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه با ذکر آیات قرآن مجید اصول سعادت را بیان کرد و گفت: ترس از خداوند یعنی احساس مسئولیت در برابر تکلیفی که پروردگار بر عهده ما گذاشته است و این که ما خداوند را ناظر بر اعمال خود ببینیم.

آیت الله علما در خصوص گرانی گفت: باید متوجه بود و نگذاشت به مردم فشار بیاید. وی ادامه داد: خبر نشده که یک جنس اینقدر گران شود، باید قبل از گرانی اجناس قیمت را مدیریت کنیم و عمدتا دولت محترم باید مدیریت کند و مردم نیز باید حمایت کنند. وی در پایان گفت: این روزها سایت ها بیکار ننشسته اند و ما باید مراقب اعمال و رفتارمان باشیم، زیرا این سایت ها، سایت های دشمن هستند، مردم امتحان خودشان را 33 سال پس داده اند و دولت باید مراقبت بکند و ما هم باید از دولت حمایت بکنیم.

خطیب جمعه کرج: وضعیت اقتصادی امروز ناشی از ضعف مدیریت است

حجت‌الاسلام محسن کازرونی در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی به مشکلات اقتصادی و التهاب در بازار ارز و طلا اشاره کرد و گفت: این شرایط به طور کامل ناشی از تحریم‌های دشمنان نیست، اگر چه این تحریم‌ها و بدخواهی‌ها نیز بی‌تاثیر نبوده است.



وی تصریح کرد: بخشی از وضعیت اقتصادی امروز کشور به دلیل ضعف مدیریت‌ها است و همه ما باید تلاش کنیم تا مسئولان امر را برای رفع این مشکلات یاری رسانیم.

نماینده مردم استان‌های تهران و البرز در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: به طور قطع حضور و استفاده از مدیران با تجربه و کارآمد برای مقابله با وضعیت اقتصادی کشور لازم است و باید از این مدیران که کار خود را بلد بوده و توانمند هستند برای خدمت به مردم استفاده کرد.

کازرونی ادامه داد: در چنین شرایطی وحدت و همدلی تنها راه عبور از بحران است و همه باید در کنار مسئولان با همدلی و همراهی برای مقابله با مشکلات تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: در این شرایط ایجاد تنش نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر حجم مشکلات می‌افزاید.

