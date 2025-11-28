امام جمعه رودان: نمایندگان مجلس باید مقامات اجرایی را بازخواست کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان با بیان اینکه اجتماع بزرگ فاطمیون امسال با شکوهی بی‌سابقه برگزار شد، اظهار داشت: این اجتماع ثمره همدلی مؤمنان و عشق مردم به حضرت صدیقه طاهره (س) است. رودان شهر محبان اهل بیت است و خدا را شکر این صفت مومنانه در میان مردم باقی مانده است.

وی استقبال گسترده مردم از شهدای گمنام را «صحنه‌هایی ناب و ماندگار» توصیف کرد و افزود: از شهر و روستا، پیر و جوان با شور و دلدادگی به استقبال فرزندان مجاهد ملت آمدند. شب‌ها در معراج شهدا لحظاتی رقم خورد که شاید در قاب دوربین نگنجد اما در عرش الهی محفوظ می‌ماند.

امام‌جمعه رودان با قدردانی از هیئت‌های مذهبی، خانواده‌ها، بسیجیان، فرماندهی ناحیه مقاومت و کمیته خادمین‌الشهدا گفت: این نورانیت و برکت که با حضور شهدا در منطقه ایجاد شد، شکر بزرگی بر گردن ماست.

رهبر انقلاب جایگاه بسیج را برای ملت تبیین کردند

حجت‌الاسلام محمدی در ادامه با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در جمع مردم، بیان داشت: کلمه‌کلمه فرمایشات آقا چراغ راه ملت است. ایشان بسیج را مجموعه‌ای دانستند که هر فرد غیور و باانگیزه‌ای که برای اعتلای کشور تلاش کند.

امام‌جمعه رودان تأکید کرد: کشاورز، دامدار، کارگر، کارمند، دانشجو، استاد و هر ایرانی که برای پیشرفت کشور بایستد، بسیجی است. همین ملت بود که در جنگ ۱۲ روزه، نقشه آمریکا و صهیونیسم را نقش بر آب کرد.

اعتماد به آمریکا خطای راهبردی است؛ عبرت اوکراین پیش‌روی ملت‌ها

وی با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به ایران سال‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند اما با اتحاد ملی شکست خوردند، افزود: دل بستن به کدخدای خیالی نتیجه‌ای جز ویرانی ندارد. اوکراین درس عبرت است؛ کشوری که روزی قدرت هسته‌ای بود امروز در دوراهی ذلت و بردگی گرفتار شده است.

امام‌جمعه رودان ادامه داد: به اعتراف خود رئیس‌جمهور اوکراین، اعتماد به آمریکا آن‌ها را به این نقطه رسانده است. ملت ایران همیشه هوشیار بوده و قطعاً در دام دشمن نخواهد افتاد.

مجلس باید یقه مدیران اقتصادی را بگیرد

حجت‌الاسلام بارانی مجلس شورای اسلامی را «مردم‌سالارترین نهاد نظام» خواند و گفت: امروز اصلی‌ترین مشکل مردم، معیشت و گرانی است و مجلس باید نقش پررنگ‌تری در حل مشکلات اقتصادی ایفا کند.

او با تأکید بر لزوم اقدامات فوری و نظارتی مجلس اظهار داشت: نمایندگان باید مقامات اجرایی را احضار و بازخواست کنند؛ سوءمدیریت‌ها شناسایی و اصلاح شود. مردم زیر بار گرانی‌ها خسته شده‌اند و مجلس حق ندارد نسبت به این فشارها بی‌تفاوت باشد.

اصلاحات ساختاری؛ نسخه نجات اقتصاد

امام‌جمعه رودان اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، بازسازی نظام بانکی، مبارزه با فساد و حمایت واقعی از تولید را راهکارهای اساسی دانست و گفت: بودجه‌ای که از ابتدا با واقعیت درآمد کشور نمی‌خواند، نتیجه‌ای جز کسری و تورم ندارد. بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه در بانک‌ها و نظام مالی ناسالم دارد.

وی با بیان اینکه مجلس یا می‌تواند به نهاد تشریفاتی تبدیل شود یا نقش تاریخی خود را ایفا کند، افزود: نمایندگان باید استقلال خود را حفظ کنند و سرگرم امور کوچک نشوند. امروز وقت فریاد زدن برای حق مردم است.