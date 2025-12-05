جهانی:بیش از ۲۲ میلیون تردد جاده ای در استان تهران در ماه گذشته ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، از ثبت بیش از ۲۲ میلیون تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی استان طی آبان ماه امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

جهانی در ادامه با اشاره به داده‌های استخراج‌شده از سامانه‌های ترددشمار اظهار کرد: در آبان‌ماه سال جاری بیش از ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تردد انواع وسایل نقلیه در محورهای برون‌شهری استان تهران ثبت شده که نشان‌دهنده رشد محسوس سفرهای عبوری و بین‌استانی است.

وی افزود: بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد ۶۷ درصد از مجموع ترددهای ثبت‌شده مربوط به وسایل نقلیه غیربومی بوده که این سهم نسبت به سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شده و بیانگر نقش کلیدی راه‌های استان تهران در جابه‌جایی بین‌استانی، گردشگری و حمل‌ونقل تجاری کشور است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به وضعیت ماندگاری خودروهای غیربومی در استان تصریح کرد: در آبان‌ماه حدود ۶۶۰ هزار دستگاه خودرو غیربومی، معادل ۳۳ درصد از کل این وسایل، به مدت یک تا چهار روز در استان تهران اقامت داشته‌اند.

جهانی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط دوربین‌های پلاک‌خوان، از ابتدای ماه بیش از هشت میلیون و ۲۲ هزار پلاک یکتای خودرو با مبادی استانی مختلف در محورهای برون‌شهری استان تهران رؤیت شده که از میان آن‌ها حدود هفت میلیون و ۶۴۲ هزار پلاک مربوط به خودروهای شخصی بوده است.

وی درباره روزهای اوج ورود و خروج وسایل نقلیه نیز گفت: بیشترین انباشت وسایل نقلیه در دوم آبان‌ماه و به تعداد ۷۵ هزار و ۹۷ دستگاه ثبت شده و بیشترین میزان تخلیه نیز در ۲۹ آبان‌ماه با رقم ۱۱۰ هزار و ۶۸۸ وسیله نقلیه گزارش شده است.

مدیرکل راهداری استان تهران در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: افزایش حجم ترددها، ضرورت توجه ویژه به نگهداری راه‌ها، ارتقای ایمنی، مدیریت هوشمند ترافیک و ساماندهی جریان سفر در محورهای ورودی و خروجی استان را دوچندان کرده و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و پایش مستمر، کنترل عبور و مرور در محورهای پرتردد با دقت بیشتری دنبال می‌شود.