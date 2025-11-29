به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی ظهر شنبه در جمع رسانه‌ها بیان کرد: طی آبان‌ماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۸۸ هزار تردد بین‌استانی در راه‌های مواصلاتی استان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد افزایش دو درصدی تردد بوده‌ایم.

وی با تفکیک آمار ترددها افزود: از این تعداد بیش از ۴۸۸ هزار و ۴۰۰ تردد بین‌استانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۸۰۰ هزار و ۴۰۰ تردد نیز به وسایل نقلیه سبک تعلق داشته است.

معاون فنی اداره کل راهداری خراسان جنوبی در ادامه به تحلیل پلاک‌های خوانش‌شده پرداخت و بیان کرد: بر اساس پلاک‌های رؤیت شده توسط سامانه‌های پلاک‌خوان، ۲۰ درصد از خودروهای واردشده به استان دارای پلاک خراسان رضوی بوده و استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و تهران بیشترین سهم مقاصد سفر را داشته‌اند.

سهرابی با اشاره به مدت اقامت مسافران در استان خاطرنشان کرد: بیش از ۶۵ هزار وسیله نقلیه معادل ۱۳ درصد از کل وسایل غیربومی بین چهار تا هفت روز در استان اقامت داشته‌اند که بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در روز دوم آبان‌ماه با ۵۸ درصد ثبت شده است.

وی پرترددترین محورهای استان را محورهای بیرجند-قاین، بیرجند-سربیشه و بیرجند-خوسف اعلام کرد و گفت: طی این مدت بیش از چهار هزار و ۴۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان صورت گرفته که توسط کارشناسان پاسخ داده شده است.

سهرابیبا تأکید بر خدمت‌رسانی مستمر اکیپ‌های راهداری در کنار سایر نیروهای امدادی، گفت: از هموطنان خواستاریم برای حفظ سلامت خود و همراهان، نکات ایمنی سفر را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کنند.