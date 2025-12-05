متقیان: مدارس خراسان شمالی شنبه حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس بر اساس ارزیابی ستادهای تخصصی و دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد تعطیلی گسترده مدارس در خراسان شمالی ضرورت ندارد.

وی افزود: با وجود روند صعودی بیماری، آموزش و پرورش خراسان شمالی با هماهنگی دستگاه‌های بهداشتی، دستورالعمل‌های لازم را به مدارس ابلاغ کرده تا محیط آموزشی با رعایت کامل اصول بهداشتی مدیریت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست نسبت به علائم بیماری حساس باشند و در صورت بروز تب، سرفه شدید، بدن‌درد یا علائم تنفسی، دانش‌آموز تا بهبودی کامل در منزل بماند تا از انتقال سریع بیماری جلوگیری شود.

متقیان گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در صورت وجود علائم، تهویه مناسب کلاس‌ها و پرهیز از تجمعات غیرضروری از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا است.