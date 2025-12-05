  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

دستبند پلیس بر دستان محکوم متواری در هرمزگان

بندرعباس- با هوشیاری و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان هرمزگان یک محکوم متواری شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای دستور قضائی مبنی دستگیری محکوم به هویت معلوم پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه از شاکی پرونده مشخص شد متهم در اوایل سال ۱۴۰۱ با ترفند و مانورهای متقلبانه با همکاری یک نفر دیگر از همدستان خود با راه اندازی دفتر املاک در یکی از محلات بندرعباس تحت پوشش دفتر املاکی، اقدام به فروش یا رهن واحدهای مسکونی سطح شهر بندرعباس متعلق به دیگری را کرده و با اعتماد سازی مبالغ بسیار هنگفتی را از شهروندان شاکی کلاهبرداری و پس از آن با قطع ارتباطات تلفنی خود، متواری شده است.

سرهنگ تیمور دولتیاری با بیان این که علیرغم تلاش‌های بعمل آمده دسترسی به نامبرده میسر نشده و پیگیری مالباختگان نیز جهت دریافت وجوه پرداختی خود منتج به نتیجه نشده بود، اظهار داشت: با عنایت به کثیرالشاکی بودن و سیر تشریفات قضائی پرونده کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی متهم و محکوم متواری را در یک املاکی در میدان قصرالدشت شیراز شناسایی کردند.

این مقام انتظامی استان خاطر نشان کرد: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و همکاری پلیس آگاهی استان فارس در یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر و جهت سیرمراحل قانونی به بندرعباس انتقال دادند که پس از سیر مراحل قانونی با قرار مناسب روانه زندان شد.

