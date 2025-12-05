صعود سپاهان به صدر جدول؛ نهایت استفاده در اصفهان از دربی بی جان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۷ امروز از هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد که با پیروزی اقتصادی میزبان همراه بود. سپاهان در این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سه امتیاز ارزشمند رسید. انزو کریولی (۶۳) و محمد عسکری (۲+۹۰) برای سپاهان در این دیدار گلزنی کردند.

سپاهان با این پیروزی از ۱۱ بازی صاحب ۲۱ امتیاز شد تا به صدر جدول صعود کند و اینگونه ۵ پیروزی متوالی را برای خود ثبت کند.

فجر نیز با تحمل این شکست، ۱۵ امتیازی ماند تا در رتبه نهم جدول باقی بماند.