  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

صعود سپاهان به صدر جدول؛ نهایت استفاده در اصفهان از دربی بی جان

صعود سپاهان به صدر جدول؛ نهایت استفاده در اصفهان از دربی بی جان

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی مقابل فجر سپاسی شیراز به صدر جدول لیگ برتر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۷ امروز از هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد که با پیروزی اقتصادی میزبان همراه بود. سپاهان در این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سه امتیاز ارزشمند رسید. انزو کریولی (۶۳) و محمد عسکری (۲+۹۰) برای سپاهان در این دیدار گلزنی کردند.

سپاهان با این پیروزی از ۱۱ بازی صاحب ۲۱ امتیاز شد تا به صدر جدول صعود کند و اینگونه ۵ پیروزی متوالی را برای خود ثبت کند.

فجر نیز با تحمل این شکست، ۱۵ امتیازی ماند تا در رتبه نهم جدول باقی بماند.

کد خبر 6678887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها