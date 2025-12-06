بحران گلزنی در لیگ برتر؛ سپاهان از ناکامی رقبا جان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در حالی به پایان رسید که صدر جدول باز هم دچار تغییر شد و سپاهان توانست از ناکامی رقبای خود استفاده کند و با برتری مقابل فجرسپاسی صدر جدول را به دست آورد. استقلال و پرسپولیس هم در مهم‌ترین دیدار هفته در شهر اراک به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

نکته عجیب این هفته تساوی متعدد بازی‌ها با نتیجه بدون گل بود و در ۸ بازی تنها ۶ بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد و میانگین ۷۵/‌۰‬ گل در هر دیدار به ثبت رسید که آمار تأسف باری برای فوتبال باشگاهی در ایران به حساب می‌آید.

خیبر - شمس آذر

تیم‌های فوتبال خیبر و شمس آذر در اولین بازی هفته به مصاف هم رفتند که شاگردان وحید رضایی با وجود ۱۰ نفره شدن خیبر موفق به کسب پیروزی و خروج از منطقه سقوط در جدول نشدند تا یک تساوی دیگر به حساب آنها اضافه شود. خیبر با کسب این نتیجه و با ۱۶ امتیاز در مکان هفتم جدول قرار گرفت و تیم شمس آذر هم با ۱۰ امتیاز در مکان پانزدهم ایستاد.

چادرملو - ذوب آهن

تیم‌های فوتبال چادرملو و ذوب آهن هم یک تساوی بدون گل دیگر را در این هفته به ثبت رساندند. چادرملو پیش از این بازی در تمامی دیدارهای رو در روی خود مقابل ذوب آهن به پیروزی رسیده بود و شاگردان قاسم حدادی فر موفق شدند برای اولین بار از چادرملو امتیاز بگیرند. چادرملو که می‌توانست با کسب پیروزی در این بازی خود را به صدر جدول برساند با ۱۸ امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت و ذوب آهن با ۱۲ امتیاز در مکان سیزدهم ایستاد.

گل گهر - پیکان

تیم فوتبال پیکان در ادامه بردهای اقتصادی خود این هفته موفق شد گل گهر را در خانه شکست دهد تا با روحیه ای مضاعف خود را برای دیدار با پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر آماده کند. با احتساب پیروزی مقابل شهرداری نوشهر در جام حذفی این سومین پیروزی متوالی شاگردان سعید دقیقی بود. پیکان با کسب سه امتیاز این بازی ۱۴ امتیازی شد و در مکان یازدهم ایستاد و گل گهر هم با ۱۶ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت.

تراکتور - استقلال خوزستان

تیم فوتبال استقلال خوزستان در این هفته دست به کار بزرگی زد و توانست تراکتور را در خانه متوقف کند و با کسب حداقل امتیاز راهی خوزستان شد. تراکتوری‌ها که حمایت هواداران خود را در اختیار داشتند نتوانستند به پیروزی برسند تا مدافع عنوان قهرمانی دو امتیاز مهم خانگی را از دست دهد. این دومین تساوی تراکتور و استقلال خوزستان در دیدارهای رو در رو بود. تراکتور با کسب یک امتیاز این بازی ۱۷ امتیازی و در مکان پنجم جدول قرار گرفت و استقلال خوزستان هم با ۱۳ امتیاز در جایگاه دوازدهم ایستاد. تراکتوری‌ها پس از این بازی با صدور بیانیه ای از گروه داوری بازی شکایت کردند.

پرسپولیس - استقلال

در یکی از کِسِل کننده ترین دربی‌های چند فصل اخیر پرسپولیس و استقلال برای دومین بار در شهر اراک به مصاف هم رفتند و در حضور بیش از ۱۲ هزار تماشاگر موفق به کسب پیروزی نشدند و بازیکنان دو تیم نمایش ضعیفی را از خود به نمایش گذاشتند. این بازی در حالی با نتیجه تساوی به پایان رسید که در صورتی اگر هر یک از تیم‌ها می‌توانست پیروز از زمین بازی خارج شود، هفته دوازدهم را با صدرنشینی به پایان می‌رساند. در پایان این بازی برخی از بازیکنان دو تیم با هم دچار درگیری شدند که صحنه‌های زشتی را برای مخاطبان به وجود آورد. با کسب یک امتیاز این بازی استقلال با ۲۰ و پرسپولیس با ۱۹ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

فولاد - آلومینیوم

شاگردان یحیی گل محمدی و سید مجتبی حسینی هم خالق یک تساوی بدون گل دیگر بودند. این دو تیم در یازدهمین دیدار رو در روی خود به تقسیم امتیازها رضایت دادند. در پایان این بازی یحیی گل محمدی از برخی رفتارهای هواداران فولاد ابراز گلایه کرد و از شعارهایی که علیه او سر داده شد ناراحت بود. فولاد با کسب یک امتیاز این بازی ۱۲ امتیازی شد و در مکان چهاردهم جدول باقی ماند و آلومینیوم هم با ۱۵ امتیاز در جایگاه دهم ایستاد.

سپاهان - فجرسپاسی

تیم فوتبال سپاهان با موفق شد از ناکامی رقبای خود نهایت استفاده را ببرد و با پیروزی مقابل فجرسپاسی دو پله در جدول رده بندی صعود کند صدرنشین شود. سپاهان که برخی از بازیکنان اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت با ارائه نمایشی بی نقص موفق شد سه امتیاز این بازی را از آن خود کند. با احتساب پیروزی مقابل مس کرمان در جام حذفی این چهارمین پیروزی متوالی سپاهان بود. شاگردان محرم نویدکیا با ۲۱ امتیاز صدرنشین هستند و فجرسپاسی هم با ۱۵ امتیاز در مکان نهم ایستاده است.

ملوان - مس رفسنجان

تیم فوتبال ملوان پس از چهار بازی ناکامی در کسب پیروزی موفق شد با شکست مس رفسنجان جان دیگری بگیرد و با کسب ۳ امتیاز مشترکا به همراه تراکتور ۱۷ امتیازی شود و در رده ششم قرار گرفت. مس رفسنجان هم که هنوز سرمربی جدید خود را مشخص نکرده با ۷ امتیاز از ۱۲ بازی قعرنشین است.