گل آریا یوسفی نامزد بهترین گل آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در حالی به اتمام رسید که بازیکنان مختلف موفق شدند گل‌های

آریا یوسفی - فولاد مبارکه سپاهان مقابل الحسین

آریا یوسفی که از روی نیمکت وارد زمین شد، با یک حرکت فضای تنگ بین پدرو هنریک و سعید الرُسان را باز کرد و سپس شوتی سهمگین به تیر دور زد که منجر به گل شد.

هوگو گونسالوز - الوصل

الوصل فشار را افزایش داد و در دقیقه ۶۳ با گل مساوی پاداش خود را گرفت. هوگو گونسالوز با یک همکاری دو نفره زیبا و ضربه نهایی توپ را وارد دروازه کرد.

عبدالکریم -الزورا مقابل گوا

عبدالکریم از سمت راست پیش رفت و شوتی سهمگین زد که کمی از پای کاپیتان گوا، سانِدِش جینگان، تغییر مسیر داد و به گوشه پایین سمت چپ رفت.

سادیو مانه - النصر مقابل استقلال تاجیکستان

مهاجم سابق لیورپول نشان داد چقدر بازی ژوائو فلیکس را می‌فهمد. او در زمان‌بندی مناسب حرکت کرد تا به پاس تک‌لمسی هم‌تیمی‌اش برسد و گل زیبایی را به ثمر رساند.

اسماعیل آکیناد - اندیجان مقابل آرقه داغ

آکیناد بالاتر از ممدوف پرید و توپ ارسالی عبدالوخید گولوموف را در دقیقه ۶۳ به گل تبدیل کرد. مهاجم نیجریه‌ای بلافاصله برای شادی گل خود از داور کارت زرد دریافت کرد.

برای رأی دادن به بهترین گل هفته لیگ قهرمانان آسیا می‌توانید (اینجا) کلیک کنید.