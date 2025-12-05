به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای کشور در قم با برتری چشمگیر نمایندگان میزبان همراه شد و ورزشکاران استان توانستند در چند بخش این رقابت‌ها بر سکوی افتخار بایستند.



علی‌اکبر خاکدوست با اجرای برنامه‌ای منسجم و تکنیکی در رقابت‌های میانداری انفرادی رده بزرگسالان توانست از تمامی رقبا پیشی بگیرد و جایگاه نخست کشور را از آن خود کند.



این موفقیت در حالی رقم خورد که سطح رقابت‌ها به دلیل حضور پهلوانان برجسته از استان‌های مختلف، بسیار نزدیک و پرهیجان توصیف می‌شد.



رقابت‌های قهرمانی کشور در رشته‌های مختلف ورزش‌های زورخانه‌ای به میزبانی استان قم و در زورخانه شهید فهمیده مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد.



حضور گسترده علاقه‌مندان ورزش‌های اصیل ایرانی و استقبال خوب هیئت‌های استانی، شور و هیجان این دوره از مسابقات را دوچندان کرد.



در ادامه رقابت‌ها، علی نورمحمدی در رده جوانان رشته هنر مرشدی با اجرای برنامه‌ای موزون، دقیق و برخوردار از مؤلفه‌های فنی این رشته، عنوان قهرمانی کشور را برای قم به ارمغان آورد.



رقابت نورمحمدی با حریفان خود در حالی دنبال شد که داوران مسابقه نیز بر کیفیت کار او تاکید داشتند.



همچنین محمدمعین نادری‌فرد، دیگر نماینده قم در رده جوانان رشته هنر مرشدی، توانست با نمایش توانایی‌های فنی و رعایت معیارهای آئینی و مرشدی، مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را کسب کند تا سهم استان از سکوی جوانان افزایش یابد.



در بخش بزرگسالان رشته هنر مرشدی، مجتبی جهان‌آرای پس از رقابتی نزدیک و پایاپای با حریفان خود، در نهایت به مقام سوم کشور دست یافت.



عملکرد او سبب شد تا چهارمین مدال روز برای کاروان ورزش‌های زورخانه‌ای قم ثبت شود و این استان با دو عنوان قهرمانی و دو مقام سومی روز موفقی را پشت سر بگذارد.



مجموعه این دستاوردها بار دیگر ظرفیت‌های ورزش‌های زورخانه‌ای قم و حضور استعدادهای برجسته در این رشته اصیل را به نمایش گذاشت و مورد توجه مسئولان ورزشی و پیشکسوتان زورخانه‌ای قرار گرفت.