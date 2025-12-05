حسینی: از نتیجه برابر فولاد راضی هستیم؛ مربی ایرانی همیشه زیر فشار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی شامگاه جمعه پس از دیدار آلومینیوم اراک مقابل فولاد خوزستان اظهار کرد: بازی خیلی سختی بود. هر دو تیم ابتدا دنبال این بودند که بازی را نبازند و اگر شرایطی پیش آمد سه امتیاز را بگیرند. نیمه اول فولاد فشار زیادی آورد و حتی روی یک ریباند موقعیت خطرناکی داشت اما خوشبختانه گل نشد. در نیمه دوم فوتبال هدفمندتری بازی کردیم و کمترین موقعیت را به فولاد دادیم.
وی افزود: برنامه داشتیم که در ضدحملات یا ضربات ایستگاهی به فولاد ضربه بزنیم. با توجه به تلاش بازیکنان و کنترل تیم خوب فولاد، از نتیجه راضی هستیم. بچهها خسته نباشند، آماده بازیهای بعدی میشویم.
حسینی در ادامه با اشاره به شرایط تیمها گفت: وقتی بازیکنان کلیدی از تیم جدا میشوند، کار برای مربی سخت میشود. ما هم هر سال چند بازیکنمان به تیمهای بزرگ میروند و مجبوریم نفرات جدید بیاوریم. این کار سختی است.
وی تأکید کرد: مربی ایرانی همیشه تحت فشار است. اگر تیمی بازیکنان باکیفیت داشته باشد و مربی نتواند از آنها استفاده کند، حق با هواداران است. اما وقتی تیم جوان و کم بضاعت است یا بازیکنانش را از دست میدهد، باید به مربی فرصت داد تا کارش را انجام دهد.
سرمربی آلومینیوم درباره کیفیت فولاد گفت: فولاد امروز یکی از بهترین بازیهایش را انجام داد. مربی ابزار میخواهد و ابزار اصلی بازیکن است. وقتی بازیکن باکیفیت از دست میرود، کار برای مربی سخت میشود. به نظر من فولاد اگر در نیمفصل تقویت شود، میتواند شرایط بهتری داشته باشد.
