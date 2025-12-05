علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام دریافت هشدار سطح زرد از مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور و بر اساس پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی از ۱۴ تا ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴، نسبت به بروز مخاطرات ناشی از این شرایط جوی هشدار داد و بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدماتی تأکید کرد.

وی افزود: این سامانه بارشی با شدت و گستره قابل‌توجه می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای، آب‌گرفتگی معابر، جاری‌شدن روان‌آب‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید در محورهای مواصلاتی و گردنه‌های سردسیر و همچنین افزایش خطرات کوهستانی در مناطق مرتفع استان شود: لازم است تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌صورت کامل در حالت آماده‌باش باشند و اقدامات پیشگیرانه را در اسرع وقت اجرا کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: با هدف کاهش خسارات احتمالی و ارتقای سطح آمادگی، دستگاه‌های مرتبط موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر به شهروندان از طریق رسانه‌های محلی و کانال‌های ارتباطی، توصیه‌های ایمنی را به‌صورت مداوم یادآور شوند.

وی ادامه داد: رعایت احتیاط در رانندگی، پرهیز از سفرهای غیرضروری، پاکسازی کانال‌ها و آبروها، رفع موانع مسیرهای هدایت آب، تسریع در خروج آب‌های سطحی در نقاط مستعد آب‌گرفتگی و خودداری از هرگونه کوهنوردی یا حضور در ارتفاعات از جمله موارد ضروری در این بازه بارشی است.

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی نیز باید برای مواجهه با این شرایط جوی اقدامات لازم را انجام دهد: برداشت سریع محصولات قابل برداشت، انتقال دام‌ها به اماکن سرپوشیده و ایمن و بازدید از تأسیسات کشاورزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز خسارات جلوگیری کند.

حیدری تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تیم‌های عملیاتی در مناطق مختلف استان مستقر شده‌اند: همکاری و توجه دقیق شهروندان به هشدارها و نکات ایمنی نقشی اساسی در کاهش خطرات خواهد داشت و هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.