حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعلام آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و خدماترسان استان در پی ورود موج جدید بارشی خبر داد و نسبت به انجام سفرهای غیرضروری به ارتفاعات هشدار داد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر ورود موج سنگین بارشی به استان، بهویژه احتمال بارش برف در محورهای کوهستانی و ارتفاعات، آمادهباش به دستگاههای امدادی، خدماترسان و راهداری اعلام شده است تا تجهیزات و نیروهای عملیاتی در محلهای بحرانی مستقر باشند.
محمدی افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها، فعالیت این سامانه بارشی از عصر دوشنبه آغاز شده و تا صبح چهارشنبه ادامه خواهد داشت و احتمال کاهش دید، لغزندگی سطح جادهها، انسداد مقطعی مسیرها و سقوط سنگ در محورهای کوهستانی وجود دارد.
وی هشدار داد: از هماستانیها و مسافران درخواست داریم در این مدت از سفرهای غیرضروری به ارتفاعات، حضور در مسیرهای کوهستانی و کمپزدن در مناطق مرتفع بهطور جدی خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران تأکید کرد: دستگاههای امدادی، هلالاحمر، اورژانس، پلیسراه و راهداران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و هماهنگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی با فرمانداریها و دستگاههای اجرایی انجام شده است.
نظر شما