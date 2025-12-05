معتمدیان: حریم تهران خط قرمز مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه جمعه، در نشست با اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای همهسین و هاجرآباد و مسگرآباد که در جریان سفر نیمروزی به روستاهای بخش مرکزی تهران انجام شد، بر لزوم برخورد جدی با ساختوسازهای خارج از ضابطه تأکید کرد و گفت: همه مسئولان و مدیران موظف هستند اجازه ندهند که ساختوساز غیرمجاز انجام شود و باید در این خصوص به وظایف قانونی عمل شود.
استاندار تهران با اشاره به اقدامات پایشی دهیاری منطقه مسگرآباد، افزود: این اقدامات ارزشمند است، چرا که اگر امروز محدودیتهایی ایجاد شده، نتیجه ساختوسازهای بیضابطهای میباشد که خارج از چارچوب انجام گرفته است.
معتمدیان طبیعت و اراضی پیرامونی این روستاها را «نفسگاه تهران» دانست و تأکید کرد: در مناطق حفاظتشده باید سختگیرانهترین مقررات اعمال شود، پراکندگی ساختوسازها هم مردم را ناراحت و هم خدماترسانی را مختل کرده است و بسیاری از مشکلات امروز مثل محدودیت گاز و خدمات رفاهی نتیجه همین ساختوسازهای غیرمجاز است.
وی با اشاره به انباشت مشکلات چند دههای در مناطق حریمی گفت: اگر امروز با ساختوسازهای غیرمجاز روبهرو هستیم، نتیجه کوتاهی دستگاههای مسئول است.
معتمدیان با اشاره به مشکلات تعاونی زیتون و ساختوسازهای پراکنده افزود: حریم شهرها برای توسعه آینده تعریف میشود، اگر امروز به قانون عمل نکنیم، فردا معضلات تشدید خواهد شد.
استاندار تهران گفت: چشمانداز این مناطق متعلق به مردم است، دهیاران و شوراها باید با آگاهیبخشی و اطلاعرسانی درست، مانع تخلف شوند و در صورت لزوم موارد مربوطه را به دستگاه مسئول گزارش دهند.
مقام عالی دولت در استان تهران از ایجاد دفتر صیانت و نظارت بر حریم در ساختار استانداری خبر داد و تأکید کرد: هیچ ساختوساز خارج از ضابطه پذیرفته نخواهد شد.
وی در ادامه خطاب به مدیران دستگاهها عنوان کرد: بسیاری از مشکلات امروز مردم با یک تصمیم درست و به موقع قابل حل است، تعلل چندماهه و چندساله پذیرفتنی نیست، ما موظف هستیم که مشکلات مردم را حل کنیم.
استاندار تهران با اشاره به درخواستهای مردم درباره انشعابات غیرمجاز، خانه بهداشت، مدرسه، خدمات ارتباطی و زیرساختهای روستایی گفت: مطالبات مردم باید در کمترین زمان عملیاتی شود.
معتمدیان تأکید کرد: روستاها باید مولد باشند و ضروری است که دامداری، کشاورزی و باغداری حفظ و حمایت شود، اما در چارچوب ضوابط و روستاهای چسبیده به تهران نباید هویت خود را از دست بدهند.
معتمدیان خواستار همکاری جدی بنیاد مسکن، محیط زیست و دستگاههای خدماترسان شد و گفت: تخلفات و مشکلات نباید موجب اجحاف در حق مردم شود چرا که حق مردم از همه چیز مقدمتر است.
استاندار تهران در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی گسترده، تأکید کرد: قولهایی که دادهایم باید عملیاتی شود، چرا که سرمایه اجتماعی نظام مردم هستند و نباید با بیعملی به این اعتماد آسیب رسانده شود.
نظر شما