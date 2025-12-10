به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: شاخص آلودگی هوا بر اساس میانگین بیان می‌شود و به صورت لحظه‌ای اعلام نمی‌شود. از سویی صرفاً این مسئولیت با هواشناسی نیست چون این سازمان ناپایداری‌های جوی را اعلام و پیش‌بینی می‌کند، لذا مجموعه سازمان محیط زیست و دستگاه‌هایی که در زیر مجموعه دارد، میزان غلظت آلودگی و در مجموع بر اساس مجموع آسیب‌ها و مخاطراتی که می‌تواند برای مردم داشته باشد ما تصمیم‌گیری می‌کنیم که تعطیلی داشته باشیم یا خیر.

استاندار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این خصوص که میزان ضرر اقتصادی هر روز تعطیلی در شهر تهران چقدر است، اظهار کرد: اینکه هر روز تعطیلی در شهر تهران چقدر ضرر اقتصادی دارد محاسبه نکردم، ولی قطعاً عدد خیلی بالایی است زیرا بالاخره یک بخش مربوط به دستگاه‌های دولتی تعطیل کردن دستگاه‌های دولتی است و بخش دیگر هم این است که روی اقتصاد خواهد داشت. از سویی تهران پایتخت جمهوری اسلامی قطب اقتصادی است و بالاخره همه اینها اثرگذار است.

وی افزود: مجبور می‌شویم که برای اصناف محدودیت ایجاد بکنیم. در رفت‌وآمدها محدودیت ایجاد می‌شود، طرح ترافیک زوج و فرد، تعطیلی ادارات، محدودیت‌هایی که برای سازمان‌ها ایجاد می‌شود همه این موارد قطعاً اثرگذار است اما عدد را محاسبه نکردیم.

معتمدیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در این رابطه که در ماه چقدر هزینه پروکسی یا فیلترشکن برای گوشی خود می‌دهد گفت: بنده اصلاً وقت ندارم تا با گوشی خود وارد فیلترشکن و فضای مجازی شوم معمولاً روابط عمومی خلاصه‌ای از اخبار را در اختیار ما قرار می‌دهد.

استاندار تهران اظهار کرد: کارگروه اضطرار، مجموعه‌ای از دستگاه‌های تخصصی هستند. قبل از اینکه کارگروه تشکیل بشود، مجموعه‌ها کار کارشناسی دقیق انجام می‌دهند و این طور نیست که بر اساس یک سامانه ورود پیدا کرده و بر مبنای یک شاخص و بر اساس آن تصمیم‌گیری بشود.

وی‌افزود: تصمیم‌گیری بر مبنای در واقع عوامل و متغیرهای متعددی است که از طریق دستگاه‌های مختلف از جمله هواشناسی که باید اعلام نظر کند، صورت می‌پذیرد. پیش بینی هواشناسی فقط برای اکنون نیست بلکه برای روزهای آینده است تا پایداری و غیرپایداری و شرایط جوی را اعلام می‌کنند و همین‌طور مجموعه اداره کل محیط زیست که ایستگاه‌های متعددی دارند و بر اساس آن میزان آلایندگی‌ها، شاخص‌هایی که دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. آن هم بر این مبنا نیست که بر اساس شاخص لحظه‌ای تصمیم‌گیری شود بلکه میانگین شاخص‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم که در اذهان و افکار عمومی مسائلی پیش می‌آید که البته حتماً باید ان‌شاءالله یک مقدار بیشتر نسبت به تصمیم‌گیرها و شاخص‌ها که انجام می‌گیرد صحبت کنیم.