واژگونی اتوبوس در محور کمربندی شرقی به بیستون؛ ۲۵ نفر مصدوم شدند

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد روز پانزدهم آذر ماه، وقوع یک حادثه ترافیکی در محور کمربندی شرقی به سمت بیستون به مرکز ارتباطات اورژانس استان کرمانشاه اعلام شد که بررسیهای اولیه حاکی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در این مسیر بود.
وی افزود: این حادثه ساعت ۲:۵۳ دقیقه بامداد به وقوع پیوست و بلافاصله پس از اعلام گزارش، تیمهای عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی استان به محل حادثه اعزام شدند تا اقدامات امدادی و درمانی اولیه برای مصدومان انجام شود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این حادثه ۲۵ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت، با استفاده از چند دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
قلعهسفیدی ادامه داد: تمامی مصدومان این حادثه توسط نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی کرمانشاه جهت ادامه روند درمان به بیمارستان آیتالله طالقانی منتقل شدند و هماکنون تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند.
وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای اورژانس استان عنوان کرد: هماهنگی مناسب بین واحدهای عملیاتی موجب شد خدماترسانی درمانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و انتقال مصدومان بدون وقفه صورت گیرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان بیان داشت: بررسی وضعیت مصدومان ادامه دارد و در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، مراتب از سوی اورژانس استان اطلاعرسانی خواهد شد.
