به گزارش خبرنگار مهر، آئین معارفه رئیس جدید اداره کتابخانه‌های عمومی اسلام‌آبادغرب صبح دوشنبه با حضور پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، فرهاد شهبازی فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب و جمعی از مدیران حوزه کتاب و فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم که با همراهی کورش باباجانی معاون امور کتابخانه‌ها و بیژن راستی‌فر رئیس اداره انجمن‌ها و مشارکت‌ها همراه بود، حمید مهدی‌پور رسماً به‌عنوان رئیس جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان معرفی شد.

این مراسم در محل فرمانداری اسلام‌آبادغرب برگزار شد و مسئولان حاضر بر اهمیت توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و توسعه خدمات کتابخانه‌ای در سطح شهرستان تأکید کردند.

محمدی در این نشست ضمن اشاره به برنامه‌های نهاد کتابخانه‌ها برای ارتقای سطح مطالعه در استان، خواستار همراهی مجموعه ادارات شهرستان با مدیریت جدید کتابخانه‌ها شد تا خدمات فرهنگی فراگیرتر از گذشته ارائه شود.

در پایان این مراسم، از خدمات و تلاش‌های نوید عزیزی، رئیس پیشین اداره کتابخانه‌های عمومی اسلام‌آبادغرب قدردانی شد و برای وی در مسئولیت‌های آینده آرزوی موفقیت گردید.