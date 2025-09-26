مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات یک سانحه رانندگی در محور روانسر، اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۹:۲۷ عصر امروز، برخورد زنجیرهای چهار خودرو در جاده روانسر و مقابل شهرک صنعتی رخ داد که متأسفانه به فوت یک نفر و مصدومیت هفت نفر دیگر انجامید.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و عملیات امداد و نجات با حضور دو دستگاه آمبولانس آغاز شد. در این حادثه، چهار نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه توسط تکنسینهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستانهای طالقانی کرمانشاه و امام رضا (ع) روانسر منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: سه نفر دیگر از مصدومان نیز به دلیل جراحات سطحی، پس از دریافت خدمات درمانی در محل حادثه، به صورت سرپایی مداوا شدند.
قلعهسفیدی با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه به شرایط جادهای تأکید کرد و گفت: همکاری مردم با نیروهای امدادی در چنین شرایطی میتواند نقش مهمی در نجات جان مصدومان ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمانشاه با استفاده از تجهیزات و نیروهای تخصصی، به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به شهروندان و حادثهدیدگان در سراسر استان است.
