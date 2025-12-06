ثبت خانه تاریخی عرب خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریعتیمنش صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: خانه تاریخی عرب در شهرستان خوسف و در بافت تاریخی شهر استقرار یافته است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: فضاهای معماری این خانه از الگوهای شاخص و ارزشمند معماری منطقه است.
وی ادامه داد: عناصر معماری بومی و سنتی در آن همانند هشتی ورودی، حیاط، ایوان، آشپزخانه، اتاقهای تابستاننشین و زمستاننشین، بادگیر، انبار نگهداری غلات وجود دارد.
شریعتی منش یادآور شد: یکی از فضاها محل نصب دستگاه توبافی حرفه سنتی و بومی منطقه نیز به چشم میخورد.
