ثبت خانه تاریخی عرب خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریعتی‌منش صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: خانه تاریخی عرب در شهرستان خوسف و در بافت تاریخی شهر استقرار یافته است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: فضاهای معماری این خانه از الگوهای شاخص و ارزشمند معماری منطقه است.

وی ادامه داد: عناصر معماری بومی و سنتی در آن همانند هشتی ورودی، حیاط، ایوان، آشپزخانه، اتاق‌های تابستان‌نشین و زمستان‌نشین، بادگیر، انبار نگهداری غلات وجود دارد.

شریعتی منش یادآور شد: یکی از فضاها محل نصب دستگاه توبافی حرفه سنتی و بومی منطقه نیز به چشم می‌خورد.